PREDBOŽIĆNA NOĆNA MORA: Ledena skulptura od čak 700 kilograma pala i ubila dvogodišnjeg dječaka na božićnom sajmu

Dječak poginuo na božićnom sajmu u Luksemburgu nakon što je na njega pala ledena skulptura

Dvogodišnji Emran Hamza, porijeklom iz Srbije, poginuo je u nedelju na božićnom sajmu u Luksemburgu, kada je ledena skulptura od 700 kilograma pala na njega. Ujak dečaka Asmir Alijević rekao je za Kurir kako je s nećakom i ocem Ragbetom Hamzom tog dana otišao na sajam kako bi uživali i kako bi mališan osjetio blagdansku atmosferu.

“Na sajmu su se nalazile ledene skulpture – kućica, fotelja i Djed Božićnjak. Emran je razgledao figure i fotografirali smo ga. Posljednja slika mu je na ledenoj fotelji”, ispričao je nesretni ujak.

Pukao gornji dio kućice

Nakon što se dječak slikao na fotelji, dogodila se tragedija. “Stajao je s tatom pored te kućice, dok sam ja bio udaljen od njih nekoliko koraka, stajao sam na klizalištu. Moj zet je Emrana cijelo vrijeme držao za ruku. Gornji dio kućice bio je deblji i ona je odjednom pukla i počela se rušiti. Pružio sam ruku da je zadržim, kao i moj zet, ali je led, nažalost, već pao na dijete”, kaže Alijević.

Nakon toga, otac je izvukao sina ispod gomile leda, no dječak je bio mrtav. “Išla mu je krv na usta i preminuo je”, kaže ujak i ističe da je u trenutku pada skulpture u blizini bilo još djece.

Topal dan

“Emranov stariji brat je također bio tu, kao i druga djeca, koja su se igrala. Tog dana je bilo toplo, temperatura je bila u plusu, a reflektori usmjereni u led. Pretpostavljam da je zbog toga došlo do topljenja i da se kućica zato srušila. To što nas je zadesilo viša je sila, bog je odabrao da se baš Emran nađe u tom trenutku na tom mjestu. Mi bismo voljeli da se ovo ne dogodi nikome drugom, nijednom djetetu, kao i da se obrati pažnja kada se prave skulpture, da se to ne radi nestručno”, kaže ujak nastradalog dječaka i napominje da je ukupna težina svih skulptura dvije tone.