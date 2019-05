PRED SINOVIMA IZMASAKRIRAO ŽENU I NJEZINE RODITELJE: Raspisali tjeralicu za monstrumom. Moguće da je u Hrvatskoj…

Mogao je preko Bačke Palanke pobjeći u Hrvatsku. Udaljenost do granice je svega 41 kilometar. Za njim je sada raspisana međunarodna tjeralica, ali postoji mogućnost da je on prije toga izašao iz zemlje

Potraga za Goranom Jankovićem (37) iz Novog Sada, koji je u petak ubio suprugu Mirjanu (32), punicu Nadu (57) i punca Branislava Pajića (57), i to pred svojim sinovima, već tri dana neprestano traje, a nadležni ne isključuju ni mogućnost da je trostruki ubojica uspio prijeći hrvatsku granicu, zbog čega je za njim raspisana i tjeralica, piše Kurir.

Među Novosađanima vlada strah zbog toga što ubojica još nije pronađen, a policija je okupirala cijeli grad i okolicu.

“Moguće je da je Janković poslije krvavog pira uspio prijeći granicu i da je utočište našao u nekoj od zemalja u regiji. Mogao je preko Bačke Palanke pobjeći u Hrvatsku. Udaljenost do granice je svega 41 kilometar, a pitanje je koliko je vremena prošlo od zločina do prijave policiji. Za njim je sada raspisana međunarodna tjeralica, ali postoji mogućnost da je on prije toga izašao iz zemlje”, navodi sugovornik za Kurir.

OPSADNO STANJE U NOVOM SADU: Čekićem zatukao ženu i njene roditelje pred vlastitim djetetom koje je zvalo ‘upomoć’

Planirao pokolj: ‘Zašto je onda došao s macolom iz radionice?’

Navodno gotovo nema sumnje da je Janković planirao pokolj.

“On je čekić macolu kojom je žrtvama smrskao glave donio sa sobom, najvjerojatnije iz svoje radionice. Zašto bi je nosio da nije namjeravao počiniti zločin”, kaže izvor.

Janković inače radi kao vulkanizer, on i Mirjana su se više puta rastajali i sastajali jer je bio nasilan prema njoj. Janković se navodno u više navrata preko zajedničkih prijatelja, nakon posljednjeg incidenta, pokušao pomiriti s Mirjanom, ali ona to nije željela. Navodno ga ni sinovi nisu htjeli vidjeti. Mirjana ga je prije dva tjedna prijavila zbog nasilja u obitelji, a imao je i prijavu zbog nelegalnog posjedovanja oružja.

Navodno je još jedan detalj svima upao u oči.

“Zanimljivo je da je Goran prije godinu dana kupio “Golf 2”. Nije ga prebacio na sebe sve do 10. svibnja, dan prije nego što je pretukao ženu, koja ga je tada i napustila i vratila se roditeljima. Tada je došao kod vlasnika od koga je kupio automobil i rekao da želi odmah vozilo prebaciti na sebe. Bivši vlasnik automobila tvrdi da je Goran bio jako nervozan. Kada ga je pitao što mu je, odgovorio je: “Ma, imam neke obiteljske probleme”, dodaje izvor.

ISPOVIJEST NAJGOREG SERIJSKOG UBOJICE: ‘Ne mogu izabrati ku*ku koja mi je bila draža. Volim ih sve, vidjet ćemo se u paklu’

Poznanici ubijenih kažu da bi za njih najbolje bilo da monstrum više nije živ.

‘Nije se ubio. On je kukavica’

“Ne možete ni zamisliti u kako lošem stanju su oni poslije svega. Mogu zamisliti tek kako bi im teško bilo da ga gledaju na sudu i slušaju njegove bljuvotine. Nešto mi govori da se ipak nije ubio, jer je kukavica. Da je htio, odmah bi presudio i sebi”, bijesan je jedan poznanik obitelji.

Rođaci kažu da se cijela obitelj sada trudi da, koliko god je to moguće, olakša situaciju Goranovim i Mirjaninim sinovima od tri i 10 godina, koji su vidjeli kada je Goran macolom smrskao glavu ženi, puncu i punici.

“Zasad su dobro i nalaze se kod ujne. I Centar za socijalni rad je uključen”, rekao je Kurirov izvor.