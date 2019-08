POZNATOJ KNJIŽEVNICI ZABRANJEN NASTUP U ČITLUKU: ‘Hercegovina nije nikada bila jednoumlje. Tko vas j*be majmuni’

Zbog prijetnji otkazan nastup književnice i novinarke Martine Mlinarević Sopte na Evergreen Festu u Čitluku

Književnica i novinarka Martina Mlinarević Sopta iz Bosne i Hercegovine jučer se u objavi na Facebooku požalila kako joj je zbog prijetnji organizatorima otkazan nastup na Evergreen Festu u Čitluku, “mjestu čudesne drugačijosti koja odskače od svekolikog primitivizma, šunda i krkanluka”.

Na festivalu je trebala predstaviti svoju knjigu “Huzur”. Međutim, nazvao ju je njezin prijatelj Anđelko, jedan od organizatora, i priopćio joj da imaju ogromnih problema zbog njezinog budućeg nastupa, da su od ljudi primali prijetnje, uključujući i od sponzora, te da ga moraju otkazati. “Uz udaljavanje mojih knjiga iz hercegovačke knjižare prije par mjeseci, ovo je novi direktni udar na moj rad i egzistenciju u okruženju u kojem živim, gdje mi je rad i egzistencija apsolutno onemogućena. Uz sva sranja, živim i stvaram i ne bojim se pi*kastih levata”, napisala je.

Hercegovina nikada nije bila jednoumlje

“Bagra ne zna da Hercegovina nije nikada bila jednoumlje, ma koliko rukama tog istog jednoumlja davili svakog onog tko pokuša izići iz njihovih poslušnih, stranačkih okvira. Bagra je otjerala iz ovih krajeva svakoga tko je pokušao ići kontra mraka ili živjeti slobodarski. Ali bagra pojma nema da ja nisam ta. I da ću dok živim govoriti upravo o bagri. I da me ničim i nikako ne mogu zastrašiti.

O novom šikaniranju i napadu na mene obavještena je i Američka ambasada i gospodin Wigemark ispred EU, koja me povodom Osmog marta odabrala za jednu od najinspirativnijih žena u globalnoj kampanji Europske unije – Inspired by Her. Ćeraćemo se još. Jer na veliku žalost isljednika, nalazi od doktora su mi sjajni. A spektakl zvan ‘Promocija knjige u Čitluku’ održat ćemo u jednom drugom gradu. I biti će festival i biti će sloboda. Riječ koju prezirete, jer o njoj ništa ne znate.

A sloboda je ovo, kad mogu da kažem, sa dna srca i mirne duše – Ko vas jebe majmuni”, poručila je na kraju Sopta.