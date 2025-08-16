Poznato koga je Trump nazvao nakon sastanka s Putinom, dugo su pričali

Američki predsjednik Donald Trump održao je dugi telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a potom je razgovarao s čelnicima NATO-a nakon sastanka u petak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, priopćila je Bijela kuća.

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin nakon "konstruktivnog sastanka” u petak nisu otkrili kako riješiti točke prijepora koje sprječavaju mir u Ukrajini, no izrazili su optimizam da se rat može zaustaviti kroz povratak dijalogu i zahvaljujući njihovom dobrom odnosu.

Od susreta Trumpa i Putina na Aljasci i zajedničke konferencije za medije ranije se očekivalo da će rezultirati konkretnim pomacima po pitanju niza točaka oko kojih se uključene strane spore, u najboljem slučaju i prekidom vatre.

Trump je ranije najavljivao da mu je cilj sastanka na Aljasci postići prekid vatre.

Rusija je okupirala petinu ukrajinskog teritorija te ponavlja da Kijev mora prihvatiti "stvarnost na terenu”, dok Ukrajina i europski saveznici odbacuju davanje teritorijalnih ustupaka.

Američki predsjednik u prvom televizijskom razgovoru nakon susreta s Putinom rekao je da vjeruje da su blizu dogovoru, a ukrajinskog predsjednika savjetovao je da na njega pristane.

Reakcije Europe

Rusija se mora suočiti s većim pritiskom zbog rata u Ukrajini, rekao je u subotu norveški ministar vanjskih poslova nakon samita na Aljasci između Trumpa i Putina.

"Moramo nastaviti vršiti pritisak na Rusiju, pa i povećati ga, kako bismo Rusiji dali jasan signal da mora platiti cijenu (za svoju invaziju na Ukrajinu)", rekao je norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide novinarima u Oslu.

Češka ministrica obrane Jana Černochova komentirala je u subotu da su razgovori između Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci pokazali da ruski predsjednik ne traži mir i želi oslabiti zapadno jedinstvo.

"Razgovori Trumpa i Putina na Aljasci nisu donijeli značajan napredak prema okončanju rata u Ukrajini, ali su potvrdili da Putin ne stremi miru, već traži priliku za slabljenje zapadnog jedinstva i širenje svoje propagande", napisala je na X-u, dodajući da Zapad mora nastaviti podržavati Ukrajinu.

Kad je riječ o planovima za buduće sastanke, savjetnik ruskog predsjednika Putina za vanjska pitanja Jurij Ušakov izjavio je u subotu da se o pitanju eventualnog trostranog samita između ruskog, američkog i ukrajinskog predsjednika nije raspravljalo, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS.

Ušakov je rekao da još ne zna kada će se predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump ponovno sastati nakon ovotjednog samita na Aljasci.

