SRPSKI GLUMAC IZVAN SEBE OD STRAHA NAKON PRESUDE, ZAVAPIO JE: ‘Ja ću se ubiti ili pobjeći iz zemlje, ja robiju u zatvoru neću preživjeti!’

Srpski glumac Goran Jevtić tvrdi da će se ubiti ili pobjeći iz zemlje jer neće moći preživjeti zatvor

Nakon što ga je Viši sud u Somboru osudio na deset mjeseci zatvora zbog seksualnog zlostavljanja 15-godišnje Luke Krčevinca, poznati srpski glumac Goran Jevtić navodno se požalio kolegama glumcima da će se ubiti ili pobjeći iz Srbije jer ne bi preživio boravak u zatvoru.

“Ako budem morao u zatvor, ubit ću se ili ću pobjeći iz zemlje. Ja na robiju, ne bih to preživio!”, požalio se Goran Jevtić kolegama glumcima, piše Kurir.

U početku su ga podržavali

Jevtićev kolega, koji je želio ostati neimenovan, rekao je kako je većina glumaca u početku podržavala Gorana jer su mislili da je cijela priča o “prenapuhana”.

“Svi znamo da je Gondža, kako ga mi kolege glumci zovemo, homoseksualac, ali vjerovali smo mu kad nam je tvrdio da je ta priča o zlostavljanju dječaka laž. Bilo mi ga je žao čak i kad sam čuo da će morati na robiju. Međutim, kad sam u medijima pročitao detalje iz presude i kad sam pogledao ispovijest tog dečaka, šokirao sam se! Da je samo pola od toga što je taj mladić ispričao istina, to je strašno! Jevtić nije smio dodirnuti dječaka i točka! Zaslužio je robiju”, smatra ovaj glumac.

“On je izvan sebe od straha. Više puta je ponovio pred kolegama da će se ubiti ako ga pošalju u zatvor ili će morati pobjeći iz zemlje. Oduzme se od straha kad samo pomisli da će 24 sata dnevno dijeliti ćeliju s drugim osuđenicima”, dodaje.

Sramotno mala kazna?

S druge strane, Luka tvrdi da je Jevtić dobio “sramotno malu kaznu jer mu je uništio život”. “Presuda vrijeđa sve žrtve seksualnih predatora i degradira svu agoniju koja se meni dogodila.” Krčevinac je nakon zlostavljanja napustio redovno školovanje budući da su ga učenici u školi zadirkivali da je gej. Također se ostavio i nogemeta nakon 10 godina treniranja, kao i snova da postane glumac.

“U sudnici je bio uplašen i zbunjen. Nije mi se obratio nijednom, niti me je pogledao u oči. Ja sam nekoliko puta reagirao kad je Jevtić lagao suca da sam ja napadao njega te noći u pozorištu. Stvarno nisam mogao šutjeti na tu količinu laži i izmišljotina”, rekao je Luka.

Sada bi drugačije reagirao

Kaže kako bi sad s 20 godina drugačije reagirao, da Jevtiću ne bi dozvolio da ga dodirne, međutim prije pet godina se “zaledio od straha”. “Molio sam ga da me ostavi na miru, jedva sam pobjegao. Krivo mi je zbog toga, ali jednostavno tako je kako je. I da ga sad vidim negdje na ulici, nakon svega, okrenuo bih glavu. Nisam tip koji bi se fizički obračunavao, niti me to zanima. On je sada fizički puno slabiji od mene, a naučen sam da ne diram slabije. Okrenuo bih glavu da ga ne gledam”, rekao je Krčevinac koji se odlučio aktivirati u borbi protiv pedofilije i pomaganju drugima u sličnim situacijama.