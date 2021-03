POZNATI SARAJEVSKI NOVINAR ISPROVOCIRAO VUČIĆA: Pitao ga je li pucao po Sarajevu; Dodik pokušao intervenirati

U jednom trenutku intervjua u salon gdje se intervju održavao ušao je Dodik, na njegovo dobacivanje novinar se našalio: ‘Milorade, mi smo se dogovorili – smijenjen si!’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tijekom boravka u Sarajevu održao sastanak sa članovima Predsjedništva BiH na kojem im je uručio donirana cjepiva. Poslije toga, Vučić je na tamošnju televiziju Face TV dao kratki intervju. Vučić je u kameru objasnio da je to zapravo “uvodni intervju” i da će “veliki intervju” dati 15. travnja i to uživo.

“Ako do 15. travnja ne dam veliki intervju uživo za FACE, imate me pravo svaki dan, nakon tog dana, nazivati lažovom! No, morate doći u Beograd prije intervjua da Vam pokažem nešto i da to snimite”, kazao je Vučić dok je sjedio preko puta Senada Hadžifejzovića, poznatog BiH novinara.

Novinar pitao Vučića je li pucao na Sarajevo

Novinar je upitao Vučića hoće li se entitet Republika Srpska, što čini pola države BiH, odcijepiti pa priključiti Srbiji. “Ne tjerajte me da govorim što stvarno mislim o tom pitanju, jer sam to rekao u lice i predstavnicima i Hrvata i Bošnjaka, a zna i Mile što sve mislim”, odgovorio je predsjednik Srbije.

Odgovarajući na pitanje ruši li Milorad Dodik Vučića ili Vučić preko noći može Dodika “pustiti niz rijeku”, Vučić kaže: “Nikada se neću vraćati naše odnose na ono što je bilo u vrijeme Miloševića i Karadžića“. Također, rekao je, da kada netko “ima autokratsku vlast da nešto i napravi”. BiH novinar pitao je Vučića je li pucao na Sarajevo na što je Vučić povisio ton.

“Dobivam ja da sam po snajperom pucao po ljudima u Sarajevu…”, rekao je u tom uvodnom intervjuu i sudeći po snimci Face TV-a, Vučić se uzrujao i prepirao se s Hadžifejzovićem.

U jednom trenutku u salon gdje se intervju održavao ušao je Dodik, na njegovo dobacivanje novinar se našalio: “Milorade, mi smo se dogovorili – smijenjen si!”.

