POZNATI PROIZVOĐAČ PUDERA ZA BEBE MORA PLATITI 37 MILIJUNA DOLARA ODŠTETE: Jedan muškarac dobio rak od njihovog pudera?

Iz Johnson&Johnsonsa demantiraju sve navode i dodaju da je njihov bebi puder na tržištu od 1894. te ne sadrži azbest, niti uzrokuje rak jajnika ili mezoteliom.

Tvrtke Johnson & Johnson i Imerys SA moraju platiti najmanje 37 milijuna dolara nakon tužbe u kojoj se tvrdi da je jedan muškarac dobio rak zbog izloženosti azbestu u njihovim proizvodima kao što je Johnson’s puder za bebe, piše Business Insider.

Smrtonosna i rijetka vrsta raka

Tu su presudu donijeli suci u New Jerseyu. To je drugo suđenje na nacionalnoj razini zbog tvrdnji da su Johnson & Johnson proizvodi s talkom sadržavali azbest. Postoje i tisuće drugih slučajeva u kojima se tvrdi da su njihovi proizvodi uzrokovali rak jajnika. Stephen Lanzo je tu tvrtku tužio tvrdeći da je nakon udisanja praha korištenjem J&J pudera, kojeg je koristio od rođenja 1972. godine, razvio rijetku vrstu raka – mezoteliom. Radi se o smrtonosnoj vrsti raka koja je usko povezana s izloženošću azbestu. Ta vrsta raka utječe na delikatno tkivo šupljina, najčešće onih kod pluća, no javlja se i u abdomenu i na drugim mjestima.

J&J: ‘Razočarani smo odlukom suda’

Porota je odlučila da Lanzo treba dobiti odštetu od 30 milijuna dolara, a njegova žena 7 milijuna. Utvrdili su da je Johnson&Johnson odgovorna za 70 posto štete, a njihov dobavljač talka, Imerys, za 30 posto štete. Porota će se u utorak ponovno okupiti kako bi dalje nastavili utvrđivati trebaju li te tvrtke biti još nekako kažnjene. Iz Johnson&Johnsonsa demantiraju sve navode i dodaju da je njihov bebi puder na tržištu od 1894. te ne sadrži azbest, niti uzrokuje rak jajnika ili mezoteliom. Poručili su i da su razočarani odlukom suda.