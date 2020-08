POZNATI EPIDEMIOLOG KOMENTIRAO OTKRIĆE KOJE NAS JE SVE OSUPNULO: ‘Sad smo vidjeli da se i to može dogoditi, a bili smo uvjereni da ne može’

‘I cjepivo koje dođe neće davati baš najsigurniju zaštitu, ali to je trenutno najbolje što svijet može očekivati’

Srbijanski epidemiolog Predrag Kon rekao je da bi stvaranje kolektivnog imuniteta bez cijepljenja trajalo više godina, tako da su velika očekivanja od cjepiva. “Upozoravajuće je da se čudo očekuje od cjepiva, a čuda uglavnom nema. I cjepivo koje dođe neće davati baš najsigurniju zaštitu, ali to je trenutno najbolje što svijet može očekivati” dodao je za RTS, prenosi Blic.

Na pitanje o cjepivu koje je Rusija registrirala, Kon kaže kako Srbija ima Agenciju za lijekove i medicinska sredstva koja aktivno prati sva istraživanja. “Nitko još nije ovdje podnio zahtjev za registraciju cjepiva. Imamo vrlo jasne propise po tom pitanju. Oprez po pitanju sigurnosti cjepiva je nužan. Prisutan je i pritisak da cjepivo što prije bude dostupno i sad tu treba naći najbolje rješenje”, objasnio je Kon.

Oprezniji su s prognozama

Kon kaže da u Srbiji postoji tiho zadovoljstvo trenutnom epidemiološkom slikom , ali da je daleko od toga da su u povoljnoj situaciji. Brojevi još uvijek pokazuju da nigdje nemaju “nulu”. “Jučer je Kikinda malo izletjela, bio je nešto veći broj slučajeva. To samo pokazuje da smo mi u jednoj nesigurnoj epidemiološkoj situaciji i da će tako biti dok god je virusa”, upozorava Kon.

Naglasio je da je dovoljno jedno slavlje ili bilo kakvo okupljanje na kojem dođe do ozbiljnijeg prijenosa virusa da dođe do neočekivanog skoka broja zaraženih. “Sada smo oprezniji s prognozama iz jednostavnog razloga – očekivali smo tijekom ljeta značajan pad prenošenja i obolijevanja, a dogodilo se upravo obrnuto i to je dosta uzdrmalo ne samo nas, nego i čitav svijet.”

Istaknuo je da liječnici koji liječe pacijenate trpe “povijesni” pritisak te da najviše što stanovništvo može napraviti je da poštuje mjeru nošenja maski jer ona daje rezultate. “Sada uzimamo u obzir sve najgore varijante. Jednom smo se opekli, iako je bilo upozorenje Svetske zdravstvene organizacije, ali je duboko u nama liječnicima da se respiratorne bolesti ne šire preko ljeta. Sada smo vidjeli da se i to može dogoditi. Više ne razmišljamo o tome da će doći do prestanka prijenosa sve dok se ne stvori kolektivni imunitet.”

