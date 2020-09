POZDRAVITE SE S GLOBALIZACIJOM, DOLAZI VRIJEME KAOSA; Analitičari: ‘Promijenit će se sve, Europu čekaju odlučujuće godine’

Deutsche Bank predviđa kraj razdoblja globalizacije i dolazak novog doba označenog kaosom

Analitičari Deutsche Bank u novoj istraživačkoj bilješci tvrde da se četiri desetljeća dugo razdoblje globalizacije možda bliži kraju, a mi ulazimo u “doba nereda”, koje će preoblikovati i ekonomiju i politiku, javlja RT.

Jedna od ključnih karakteristika nove ere bit će preokret nesputane globalizacije, predviđa tim analitičara pod vodstvom stratega Jima Reida. Iako smo od 1980. godine vidjeli “najbolji kombinirani rast cijena imovine u bilo kojem razdoblju u povijesti, s vrlo jakim povratom kapitala i obveznica”, “doba nereda” vjerojatno će slomiti ovaj trend.

Pogoršanje američko-kineskih odnosa druga je tema (od njih osam) koja će definirati sljedeće posebno doba modernog doba, “koje je ubrzano, ali ne i uzrokovano pandemijom”. Analitičari primjećuju da će kinesko gospodarstvo smanjivati jaz u odnosu na gospodarstvo SAD-a te da bi ga napokon moglo nadmašiti do kraja desetljeća.

Vojni sukob nije izgledan

“Sukob kultura i interesa stoga daje znak, pogotovo jer se Kina približava najvećem gospodarstvu na svijetu”, kaže se u izvješću. Srećom, malo je vjerojatno da će ovaj gospodarski spor izazvati pravi vojni sukob između dviju država, kao što se obično događa kada sila u usponu pokušava osporiti onu vladajuću. se

Umjesto toga, analitičari vjeruju da će se nastaviti ekonomski rat s carinama, sankcijama i napadima u tehnološkoj sferi. Bez obzira tko će pobijediti na predsjedničkim izborima 2020. u SAD-u, rascjep između dviju velesila nastavit će rasti.

Iako je kriza s koronavirusom već stavila europsko gospodarstvo na raskrižje, Deutsche Bank kaže da bi sljedeće desetljeće moglo biti odlučujuće za Europu. Među ostalim čimbenicima koji definiraju budućnost su veći dugovi i “helikopterski novac” (distribucija gotovine javnosti) koji će postati uobičajene politike te će vjerojatno potaknuti inflaciju.

Veća nejednakost

Banka tvrdi da bi se nejednakost u svijetu mogla čak i pogoršati nakon pandemije koronavirusa, prije nego što dođe do reakcije i preokreta. Nejednakost je usko povezana s međugeneracijskim jazom, ali analitičari očekuju da će do kraja desetljeća broj mlađih glasača premašiti broj onih rođenih prije 1980. godine. To bi moglo dovesti do velikih promjena politike u mnogim sferama, od poreza do klime.

“Takav pomak u omjeru snaga mogao bi uključivati ​​oštriji režim poreza na nasljedstvo, slabiju zaštitu mirovina umirovljenika, veće poreza na imovinu, zajedno s većim porezom na dohodak i dobit… i sve zajedno redistributivnije politike”, navodi se u izvješću Deutsche Bank.

U konačnici, sljedećih 10 godina pokazat će je li se isplatio eksponencijalni rast vrijednosti tehnoloških tvrtki. Banka tvrdi da će ili pokrenuti tehnološku revoluciju ili će se pokazati kao drugi internetski mjehurić, piše RT.

