POŽAR U TVORNICI CJEPIVA: Zapalila se zgrada jednog od najvećeg globalnog proizvođača; Spašeno je 15 ljudi

Velik požar izbio je u četvrtak u Indijskom institutu za serum (SII), tvornici za proizvodnju cjepiva u Puneu.

Požar gasi 15 vatrogasaca, kazao je šef vatrogasne službe. Iz zgrade je spašeno troje ljudi, a uzrok požara još nije poznat.

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.

pic.twitter.com/4h92dx9WTO

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) January 21, 2021