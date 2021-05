POŽAR U LONDONU: Gorio neboder s istom opasnom fasadom kao i 2017. na Greenfell Toweru; Dvoje ljudi otrovano dimom

Četrdeset i četiri osobe u petak su primile liječničku pomoć nakon što je vatra zahvatila zgradu u Londonu s istom oblogom kao i na neboderu Greenfell Tower u kojem je požar 2017. odnio 72 života.

Londonski vatrogasci objavili su da je požar u Poplaru na istoku Londona pod kontrolom, no da je dvoje muškaraca hospitalizirano zbog trovanja dimom, a 38 ljudi i četvero djece je dobilo medicinsku pomoć na mjestu događaja, prenosi agencija France Presse.

🚨 20 fire engines on the scene of a fire at New Providence Wharf in East London this morning.

The building’s still covered in ACM cladding – the same type as was on Grenfell. Awaiting updates. @LBC pic.twitter.com/vvKaNzxTUW

— Rachael Venables (@rachaelvenables) May 7, 2021