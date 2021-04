POŽAR U CAPE TOWNU UNIŠTIO DIO KNJIŽNICE, ŠIRI SE PREMA SREDIŠTU GRADA: ‘Izgubljene su neke od naših vrijednih zbirki’

Požar u Cape Townu uništio je dio sveučilišne knjižnice u kojoj se nalazi jedinstvena zbirka afričkih arhiva, rekao je direktor knjižnice dok se požar širio u ponedjeljak prema središtu grada. Požar je izbio u nedjelju u podnožju Stolne planine i proširio se na Sveučilište u Cape Townu (UCT), zbog čega su stotine studenata bile prisiljene pobjeći.

Odjel za afričke studije u zgradi iz ’30-ih godina i čitaonica u potpunosti su uništeni, rekla je voditeljica knjižnice UCT-a Ujala Satgoor u objavi na Facebooku u nedjelju. “Izgubljene su neke od naših vrijednih zbirki”, napisala je ona.

Na fotografijama uz objavu vidi se vatra i dim koji se uzdiže s krova i prozora zgrade koja je do daljnjeg zatvorena. Potpuna procjena štete bit će napravljena kad zgrada bude sigurna za ulazak, rekla je Satgoor.

Gusti dim nadvio se nad ispražnjenim UCT-jevim kampusom u ponedjeljak. “Bilo je baš užasno”, rekao je 20-godišnji student ekonomije Kosmas Joannou za AFP. Nebo je bilo “narančasto, posvuda pepeo i svi su vrištali. Bio je kaos”. “Sva povijest koja je izgubljena u knjižnici, to me izjeda”, kazao je.

Stotine studenata koji žive bliže požaru premješteni su u privremeni smještaj.

Students from the Upper Campus of the University of Cape Town also had to be evacuated as strong winds caused the fire to spread.

