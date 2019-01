POZADINA KAOSA U KOJI SU GURNUTE DVIJE NAJVEĆE DEMOKRACIJE: Putin možda stoji iza svega, a od ove gungule sigurno ima najviše koristi

SAD i Velika Britanija su u blokadij, a bivšeg KGB-ovca, koji je prije 30-ak gledao kako transantlanske saveznice kupuju komad po komad njegove domovine, to sigurno previše žalosti

Zbog Trumpovog inaćenja oko proračuna, točnije zahtijevanja novca za izgradnju zida na granici s Meksikom, kojeg američki Senat ne želi odobriti, američke službe su u blokadi. Već 27 dana, a kada će biti gotovo, ne zna se. S druge strane Atlantika, Theresa May je Parlamentu predložila svoj nacrt sporazuma o izlasku Velike Britanije iz EU i doživjela najgori poraz u parlamentu u modernoj britanskoj povijesti.

BLOKADA I KOLAPS SAVEZNIH SLUŽBI: Što se događa u Sjedinjenim Američkim Državama?

BOLAN PORAZ THERESE MAY, PARLAMENT NIJE PRIHVATIO NJEN BREXIT: Britaniji sad ostaje nekoliko scenarija

Borci protiv građanskih elita

Dvije demokracije, točnije najdugovječnije demokracije na svijetu su u političkom kaosu kojem se ne nazire kraj. Djelomično, uzrok je unutarnji i leži u nepomirljivoj podijeljenosti društva – o suprotstavljenjim viđenjima oko odnosa s EU odnosno odnosa prema migrantima.

Pobornici Trumpa u SAD-u i Brexita Velikoj Britaniji sebe vide kao borce protiv distanciranih, elitističkih vođa koji ne preuzimaju odgovornost; smatraju se borcima za novu vrstu demokracije u kojima će izabrani predstavnici dijeliti njihove vrijednosti i stavove. No skeptici ističu kako je taj pokret prilično korozivan za liberalnu demokraciju i nagriza temelje sustava koji vladao svijetom 70 godina.

‘Pitaju me je li Britanija sišla s uma’

Politička analitičarka za Citigropu Tina Fordham ističe kako su ju mnogi strani investitori pitali “je li Britanija sišla s uma”. “Iako sam pisala o uzročno-posljedičnim vezama u politici i donekle očekivala ovakav rasplet, i ja sam zapanjena da razum nije prevladao” rekla je za CNN.

Pat pozicije političkog sustava u SAD-u i onog u Britaniji nisu identične, no neki faktori koji su paralizirali dvije najdugovječnije demokracije su prilično slične. Narodni ustanak (u nedostatku boljih riječi) protiv političkih elita u SAD-u je doveo Trumpa na vlast, a u Ujedinjenom Kraljevstvu pokrenuo Brexit. Njegove posljedice odzvanjaju i danas, a nepomirljive podijele su preselile u zakonodavna i upravna tijela. Rezultat je očit – sustav je u paralizi, osobito kada se dotakne ključnih problema nacije.

Jedan moćnik zadovoljno trlja ruke

A jedan moćnik to sve promatra i to sa zadovoljstvom. Doduše, pitanje je koliko samo promatra jer se Rusiju iznova povezuje kako stoji iza manipulacija američkih izbora i referenduma o Brexitu. Vladimir Putin u zadnjih 20-ak godina koliko je na čelu Rusije, sustavno radi na tome da vrati utjecaj Rusije kakav je nekada ima Sovjetski savez.

Ponekad otvoreno – poput aneksije Krima ili povećavanja cijena plina Ukrajini nakon izbora koji nisu bili Rusiji po volji, ponekad vojno- diplomatski – pozicionirajući se kao jedan od ključnih igrača na Bliskom Istoku, a ponekad skriveno – destabilizirajući institucije demokracije i tržišta na Zapadu.

Toliko bizarno da se SAD pita je li Trump zapravo špijun

Čak i u nekoj krajnje optimističnoj opciji, da Rusija i Putin nemaju baš nikakve veze s izborom Trumpa, Brexitom ili rastom populističkih, antisistemskih stranaka i pokreta, činjenica je da upravo Rusija ima najviše koristi. Brexit bez ikakvog sporazuma koji je svakim danom sve izgledniji, ostavio bi jednu petu ekonomiju svijeta potpuno odsječenu od EU a te prisiljenu tražiti nove partnere, a Trumpovi potezi su toliko nerazumni da istražuje ne samo je li šurovao s Rusima prije izbora nego i radi li za Ruse, čak i ako toga nije svjestan.

“Nije normalno da se trebate pitati, pa na čijoj je strani predsjednik, ruskoj ili našoj. U zbiru poteza koji su neobični, zbunjujući i nepovezani počinjete uočavati određeni uzorak kada vidite da načelno ponavlja Putinove parole”, rekla je demokratska senatorica Mazie Hirono.

Padaju u zamku koju su sami stvorili

A slično kao i s Brexitom i Trumpa čeka zamka. Obje opcije dobile su podršku i osvojile (tanku) većinu mobilizirajući rurale konzervativne glasače kojima je to predstavljeno kao borba protiv elita iz metropola. Ti pobunjenici ne žele ni pedlja odstupiti od svoje agende, nisu spremni na nikakve kompromise pa obje parlamentarne demokracije stoje na mjestu.

Populističke opcije su dobile vjetar u leđa, no ono što su tražile je realno teško izvedivo, odnosno neizvedivo u realnim okvirima. I Trump i May to jako dobro znaju i zato im ne ostaje ništa drugo nego ponavljati parole “Izgradite zid” i “Brexit znači Brexit”, obraćajući se pritom ionako samo svojim biračima. S takvom upornošću, ni Britanija ni SAD nisu bliže nikakvom rješenju.

A dokle god su saveznici s obje strane Atlantika u kaosu, dotle Moskva može raditi uglavnom što joj se prohtje. Baš kao što je KGB-ov agent gledao kako dvije najveće zemlje NATO saveza rade što god žele u njegovoj Rusiji.

