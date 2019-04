POVRATAK ZLOGLASNOG MAFIJAŠKOG KLANA KOJI JE ULIJEVAO STRAH U ’90-ima: Osnovali ga obavještajni krugovi, a proslavila ubojstva

U ’90-ima se pričalo kako je tu kriminalnu skupinu osnovao tadašnji Resor državne sigurnosti, sa ciljem da eliminiraju svakoga tko je radio na svoju ruku

Zloglasna skupina ‘Amerika’ glasila je za jednu od najjačih kriminalnih organizacija na području bivše Jugoslavije, a najaktivniji su bili u Srbiji u drugoj polovici ’90-ih, kada su njezini članovi naručivali ubojstva i bili izvršitelji istih, te su na taj način obilježili ’90te, piše Blic.rs.

Cilj im je bila eliminacija

Skupina će se okrenuti s vremenom krijumčarenju narkotika, a njezini članovi će se povući u razne zemlje diljem svijeta, odakle vode svoje kriminalne poslove. Njihov je put do vodećeg klana, čiji su članovi ponovno uhićeni zbog krijumčarenja dva kilograma heroina, put pun prevrata, uhićenja, dilanja i ubojstva.

U ’90-ima se pričalo kako je tu kriminalnu skupinu osnovao tadašnji Resor državne sigurnosti, sa ciljem da eliminiraju svakoga tko je radio na svoju ruku. Kriminalci koju su činili tu skupinu djelovali su u SAD-u prije ratova na području bivše Jugoslavije, ali i druge plaćene ubojice iz Srbije i drugih zemalja regije.

Veliki broj informacija o skupine policiji je otkrio svjedok koji je dobio pseudonim Srećko. Njegovo tijelo pronađeno je raskomadano 2003. godine u Mađarskoj. Za ‘Ameriku’ se pričalo da su bili ‘Zemunci prije Zemunaca’, a jedan od njihovih glavnih ciljeva bilo je potpuno uništenje “voždovačkog klana” koji je tada djelovao na području Beograda.

Vojislav Raičević

Okupivši oko sebe desetak mafijaša iz Crne gore, Vojislav Raičević bio je čovjek koji je nakon Joce Amsterdama preuzeo sve kriminalne djelatnost klana Amerika. U kriminalnom podzemlju bio je poznat i pod imenom Voja Amerikanac.

Vjeruje se kako je on bio organizator, ali i počinitelj brojnih ubojstava u Srbiji. O njemu su kružile priče kako je bio izuzetno vješt i maštovit u osmišljavanju ubojstava, pa bi se maskirao kao prosjak ili žena kako bi se približio svojoj žrtvi.

Njemu je pomoć pružala njegova desna ruka, njegov brat Veselin Raičević, poznat pod nadimkom Meda, koji je uhićen prekjučer u jednom beogradskom kafiću tijekom primopredaje dvije kilograma heroina. On je postavljen na istaknutu poziciju u klanu nakon što je njegov brat nestao. On je naručivao brojna ubojstva, među kojima je jedno od najistaknutijih ubojstvo načelnika Službe javne sigurnosti i i zamjenika ministra unutrašnjih poslova Srbije Radovana Stojičića Badže, koji je ubijen u travnja 1997. godine.

Prema nikad potvrđenim pričama, Vojislav Raičević bio je ubijen još 1996. godine. Vjeruje se kako je bio mučen, upucan više puta u rame, a dijelovi njegova tijela potom su bačeni u Dunav ili zakopani. Njegov nestanak pokrenuo je čitav niz ubojstava, a pripadnici njegovog klana ubijali su sve za koje su vjerovali da bi mogli biti njegovi krvnici.

Mileta Mike Miljanić

Klan se početkom 2000-tih usmjerio na krijumčarenje kokaina preko oceana, a vođa klana je bio Mileta-Mike Miljanović iz Barajeva, koji je ranije bio osuđivan zbog droge. Njegova desna ruka tada je postao Zoran Jakšić.

“Miljanić se bavio zajedno sa Šarićem krijumčarenjem kokaina. Obojica su imala u Južnoj Americi iste kontakte za nabavljanje droge, kao i dovoljno novca za financiranje kupovine većih količina droge. Kako bi osigurali sigurniji transport, kokain su kupovali zajedno. Za njih je to radila jedna ekipa, ista ekipa koja je za Šarića organizirala najam jahti, podmićivanje pomoraca za krijumčarenje preko obala Sjeverne Afrije, do španjolskih, talijanskih i grčkih luka, isto je radila i za Miljanića,” ispričao je policijski izvor za Blic nakon što je Mike bio uhićen u Italiji.

Inače, Miljanić je samo jednom uhićen u Srbiji i tu u akciji ‘Sablja’. Međutim, protiv njega nije pokrenuta istraga, već je ubrzo pušten iz pritvora. Zanimljivo je što tada poznatog kriminalca policija nije ispitivala o mafijaškim ubojstvima, iako su dvije godine ranije dobili ne samo podatke, već i svjedoka, koji je bio voljan progovoriti ukoliko ga se zaštiti i plati.

Naime, svjedok pod pseudoninom Srećko dao je policiji u veljači 2001. godine potpuni popis svih pripadnika klana ‘Amerika’, te je naveo sve zločine koje su, prema njemu, izvršili. Srećko je naveo Miljanića kao organizatora, a na njegovom popisu najbližih suradnika našli su se: Zoran Jakšić, Željko Maksimović Maki, Slobe Šolaje, Ivan Delić, Brane i Duleta Mićunović.

Zoran Jakšić

Nakon Miljkovićeva ‘umirovljenja’, klan je preuzeo Zoran Jakšić, koji je uglavno vodio klan iz Perua, gdje se brinuo za distribuciju kokaina. Tamo je i uhićen, točnije uhićen je prilikom svojeg pokušaja da iz Ekvadora prijeđe u Peru. Nakon njegova uhićenja, policija je objavila kako je Jakšić financirao nabavku kokaina i transportirao ga u Europu.

Tada je objavljeno kako se Jakšić koristio sa čak 43 različita identiteta i desetak krivotvorenih putovnica, a prilikom uhićenja policija je pronašla na njemu imena Lance Corona. Jakšića su uhitili i ranije u Peruu, točnije 1998. godine kada je završio u zatvoru gdje je stekao razne kontakte koji su mu kasnije koristili, te je naučio španjolski jezik.

On se sada nalazi u zatvoru na izdržavanju duge zatvorske kazne. Međutim, ni boravak u zatvoru ga nije spriječio. On je tako organizirao i financirao bijeg iz zatvora narko bossa Jorgea Medine Gavilána koji je pobjegao 30. ožujka i to u smetlarskom kamionu.

Posebnu pažnju izazvao je i pretres Jakšićeve ćelije, nakon što su stražari zatvora pomisli da bi mogli ponaći dokaze o drugim kriminalnim aktivnostima. Međutim, otkriveno je kako je Jakšić veliki ljubitelj kapa kojih je bio značajan broj u ćeliji.

Željko Maka Maksimović

Maksimović je prvi puta došao u sukob s policijom još kao 16-godišnjak, jer je noću ulazio u mrtvačnicu Medicinskog fakulteta i pucao u leševe vježbajući tako pucanje. On se prvi puta spominje u medijima 1995. godine i to zbog ubojstva policajaca Gorana Radulovića.

Navodno je do ubojstva došlo kada je Maka pokazivao svojem prijatelju pištolj na ulici, što je vidio policajac. On im je prišao sa značkom u jednoj ruci i pištoljem u drugom sa ciljem da ih legitimira, međutim Maja je ispalio nekoliko hitaca u Gavrilovićevo tijelo, a potom i u glavu. Maku su uhitili i u pritvoru se branio šutnjom, samo kako bi kazao da je mislio da je policajac imao namjeru upucati ga, zbog čega je potegnuo pištolj. Ubojstvo je bilo klasificirano kao nužna samoobrana i on je tri dana kasnije izašao na slobodu.

Nakon što je Jakšić pobjegao iz Srbije, pričao se o Maksimoviću da je najopasniji član klana. On je bio više puta osuđivan, a vjerovalo se da su ga obavještajni krugovi angažirali za brojna ubojstva.

O njemu se pričalo da radi i za crnogorsku, ali i srpsku tajnu službu. Protiv njega podignuta je optužnica za ubojstvo policijskog generala Boška Buhe koji je ubijen 2002. godine. Tada se pričalo kako mu je to ubojstvo namjestio zemunski plan.

Trenutno, Maksimović se nalazi u bijegu i njegova lokacija nije poznata.