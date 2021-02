POVIJESNO SUĐENJE TRUMPU; Stručnjak otkriva zbog čega je to važno: ‘Što će se dogoditi sutra ako jedan pokušaj pobune uspije?’

Američki Senat danas će u podne po lokalnom vremenu započeti suđenje bivšem američkom predsjedniku za poticanje pobune

Nakon što je sa 56 glasova za i 44 protiv potvrdio da je suđenje Donaldu Trumpu u skladu s ustavom, američki Senat danas će u podne po lokalnom vremenu započeti suđenje bivšem američkom predsjedniku za poticanje pobune odnosno smrtonosni siječanjski napad na zgradu američkog Kongresa.

Obje strane imaju na raspolaganju po 16 sati za iznošenje argumenata pred Senatom koji funkcionira kao sud. Trump je odbio dobrovoljno se pojaviti pred Senatom. Očekuje se da će iznošenje argumenata trajati do kraja tjedna, a nakon toga senatori će moći postavljati pitanje objema stranama. Glasanje Senata o samom opozivu moglo bi uslijediti već u ponedjeljak, ovisno o tome hoće li se zvati svjedoci ili ne.

Za potvrdu ustavnosti postupka u utorak je bila dovoljna natpolovična većina glasova, a glasovanje je pokazalo da demokrati zasada nemaju potrebnu dvotrećinsku većinu za sam opoziv koji bi onemogućio Trumpa u obavljanju javnih dužnosti u budućnosti. Demokratima se u tom glasovanju priklonilo šest republikanaca, a za opoziv potrebno im je 17 glasova republikanaca u Senatu u kojemu je po 50 demokrata i republikanaca.

Nejasni argumenti

Trumpovi odvjetnici u utorak su tvrdili da se američkom predsjedniku činjenicom da je 20. siječnja završetkom mandata napustio Bijelu kuću, ne može suditi pred Senatom jer je privatna osoba. Njegov odvjetnički tim u utorak su kritizirala oba politička bloka u Senatu zbog nejasnih argumenata koje je iznio bivše odvjetnik Pennsylvanije Bruce Castor. Američki mediji prenose da je zbog zbunjuće prezentacije argumenata Trump, koji je pratio postupak iz svoje nove rezidencije u Floridi, bio bijesan na svoj tim.

Drugi Trumpov odvjetnik David Schoen, koji je bio fokusiran u izlaganju, optužio je demokrate za “neutaživu žeđ za opozivima”. Trump je jedini američki predsjednik protiv kojeg se dva puta vodio postupak opoziva i treći američki predsjednik podvrgnut tom postupku.

Demokratski zastupnici koji su bili u ulozi tužitelja u utorak su započeli postupak videom u kojemu su bile kombinirane snimke nasilnog upada Trumpovih pristaša u zgradu Kapitola i Trumpova govora koji je prethodio tomu i u kojem ih je pozvao da se “pakleno bore” kako bi spriječili gubitak izbora koji je pretrpio 3. studenoga prošle godine na predsjedničkim izborima.

Djelo za opoziv?

U nasilju je ukupno pet osoba izgubilo život, a rulja je natjerala zastupnike, koji su se okupili da potvrde izbornu pobjedu Joea Bidena, u bijeg u potrazi za spasom. Trump je dva mjeseca neprestano ponavljao neutemeljene tvrdnje da mu je izborna pobjeda ukradena.

“Ako se ovdje ne radi o djelu za opoziv onda tako nešto ne postoji”, kazao je senatorima demokratski zastupnik Jamie Raskin, koji je emotivnim obraćanjem predvodio tim od devet članova Zastupničkog doma koji služe kao tužitelji. On se prisjetio kako su članovi njegove obitelji koje je pozvao da nazoče potvrdi Bidenove pobjede u Kongresu strahovalo za goli život kad su u zgradu upali nasilni Trumpovi pristaše. “Mislili su da će umrijeti”.

Raskin, nekadašnji profesor prava, kazao je kako je suđenje s pravnog stajališta nesporno jer je počelo u trenutku dok je Trump još bio predsjednik. Prema anketama čiji su rezultati objavljeni u utorak između 52 i 56 posto Amerikanaca smatra da Senat Trumpa treba opozvati i da je odgovoran za poticanje nasilnog upada u Kongres.

Veliki smisao suđenja

Povjesničar Tvrtko Jakovina kazao je u emisiji “U mreži Prvog” HRT-a da ostaje nepoznanica hoće li Demokrati pronaći 17 republikanskih glasova koji bi potvrdili Trumpovu krivnju. Dodao je kako je smisao ovog suđenja velik.

“Ako potičete posljednjih dana na pobunu, a ona ne uspije, a zavrište s mandatom i kažete – čemu uopće suđenje, ako ja više ne mogu biti predsjednik, onda nemate ni jedan krimen koji možete suditi. S druge strane, što će se dogoditi sutradan ako nakon takvih pet pokušaja, šesti eventualno uspije. Dakle, demokratska republika bi se tako morala braniti ili pokušala zaštiti. Ovo može izgledati da je nelogično, no s druge strane, s Trumpom se otvara još puno toga. Trump je i dalje važan za republikance, za dio onih koji su za njega glasali i on objektivno na američkoj političkoj sceni može učiniti, naročito Republikancima puno nereda”, rekao je Jakovina.

Miljić ne smatra da je Trump kriv

Politički komentator Mate Mijić istaknuo je kako on osobno ne smatra Trumpa krivim za ono za što ga se tereti. “Njegovo ponašanje je bilo neprimjereno, ali samo ponašanje ne znači poticati na pobunu niti biti kriv za nasilje, poručio je.

Dodao je kako ne neodgovorno ponašanje svakodnevica u politici, a Trump je napravio ono što ni jedan predsjednik ne bi trebao napraviti, a to je pokušaj političkog pritiska na svog potpredsjednika Mikea Pencea da odbije elektora za koje on smatra da su bili ilegalno izabrani.

“Bilo je to nelogično za očekivati, prilično nerazumno s obzirom na to da republikanska stranka neće ni u kojem slučaju kompromitirati sustav elektora, budući da je on jedini osigurač da ona ikad više ima svog predsjednika u Bijeloj kući”, naglasio je Mijić.

Poručio je kako je tada Trump igrao na kartu na koju nije mogao pobijediti. Kada je vidio da gubi, podvio je rep i pozvao ljude da se raziđu, te rekao da će mirno predati vlast. Mijić je kazao on smatra da nije bilo riječ o pobuni, već o pokušaju političkog pritiska koji je bio potpuno neprimjeren, ali nije dovoljan za ovakvo suđenje.

Republikanci moraju biti oprezni

Mijić je kazao kako je Trump Republikancima doveo nove birače. Rekao je da se i Republikanci žele riješiti Trumpa, jer im on donosi probleme, ali isto tako žele zadržati birače koje je on doveo. “Zato će Republikanci morati biti jako oprezni kako se odnose i prema Donaldu Trumpu, prema njegovim političkom nasljeđu, ali i prema članovima njegove obitelji”, dodao je.