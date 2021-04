POVIJESNI TRENUTAK: Helikopter Ingenuity poletio na Marsu: ‘Sada možemo reći da su ljudi upravljali letjelicom na nekom drugom planetu’

Minijaturni robotski helikopter Ingenuity američke svemirske agencije NASA-e uspješno je u ponedjeljak ujutro na Marsu izveo let i spuštanje na površinu Crvenog planeta i to je prvi pogonjeni, kontrolirani let neke letjelice iznad površine nekog drugog planeta, priopćila je NASA.

Helikopter je stigao do Marsa uz pomoć rovera Perseverance, teškog oko 1000 kg, koji je u krater Jezero sletio 18. veljače nakon gotovo sedmomjesečnog putovanja svemirom.

Znanstvenici NASA-e se nadaju da bi Ingenuity mogao utrti put novim načinima istraživanja ne samo Marsa već i ostalih svemirskih tijela u Sunčevu sustavu, poput Venere ili Saturnova mjeseca Titana.

Robotski helikopter je bio programiran da se podigne tri metra u zrak te da lebdi i okreće se iznad Marsove površine oko pola minute, prije nego se ponovo lagano spusti na sve četiri noge.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"

The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG

— NASA (@NASA) April 19, 2021