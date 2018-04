NA SUSRETU VOĐA DVIJU KOREJA JEDAN JE TRENUTAK OSVOJIO JAVNOST: ‘Nova povijest sada počinje – početna točka povijesti i razdoblje mira’

Kim i Moon ušli su u Kuću mira gdje se Kim upisao u Zlatnu knjigu u prisustvu Moona. Tom je prilikom Kim u Knjigu napisao “sada počinje nova povijest: doba mira, od početne točke povijesti”.

Susretom sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una i južnokorejskog predsjednika Moona Jae-ina na granici između dvije Koreje u petak ujutro točno u 2,30 po srednjoeuropskom vremenu počeo je povijesni summit dvije zemlje, prvi nakon deset godina.

Kim Jong-un prvi sjevernokorejski vođa koji je prešao liniju razdvajanja

Na mjesto susreta Kim i Moon su stigli odvojeno u pratnji svojih suradnika i osiguranja, a potom je Moon Kima simbolično i dočekao na crti razgraničenja između dvije zmelje. Nakon rukovanja uz osmjehe i fotografiranja prvo s jedne, a potom i s druge strane te crte, dva su se čelnika pješice uputila crvenim tepihom prema trgu u selu Panmunjom okruženi počasnom gardom. Potom je uslijedilo zajedničko fotografiranje sa suradnicima, te su Kim i Moon ušli u Kuću mira gdje se Kim upisao u Zlatnu knjigu u prisustvu Moona. Tom je prilikom Kim u Knjigu napisao “sada počinje nova povijest: doba mira, od početne točke povijesti”.

Potom su ušli u prostoriju gdje su razgovarali. Kim je prvi sjevernokorejski čelnik koji je došao u južnu Koreju nakon završetka Korejskog rata prije 65 godina. Televizijske snimke uoči susreta prikazivale su i brojne prosvjednike protiv summita koji su se okupili u blizini granice, a stotine prosvjednika okupljalo se od ranog jutra i u središtu Seula kako bi prosvjedovali ili podržali summit.



Završen prvi krug razgovora, nastavak poslijepodne

Čelnici dviju Koreja završili su prvi krug razgovora, priopćio je predsjednički ured Južne Koreje. Kim i Moon će sastanak i razgovore nastaviti poslijepodne, a nakon što odvojeno ručaju, prije čega se Kim vratio u sjeverni dio Koreje u crnoj limuzini s tjelesnim čuvarima koji su okruživali vozilo dok je prolazio preko granice. Prije poslijepodnevnog kruga razgovora, dvojica čelnika će zasaditi ‘spomen’ stablo na crti razgraničenja kao simbol mira i napretka.

Kim Jong-un prvi sjevernokorejski vođa koji je prešao liniju razdvajanja

Kim Jong-un postao je u petak prvi sjevernokorejski vođa koji je zakoračio na tlo Južne Koreje prešavši vojnu liniju razdvajanja koja dijeli poluotok od kraja Korejskog rata 1953., prenose svjetski mediji. Zlatna vrata na zgradi sa sjevernokorejske strane granice otvorila su se u petak ujutro i vođa te zemlje Kim Jong-un, odjeven u crno maoističko odijelo i okružen svitom dužnosnika, spustio se prema granici. U minutama bogatima simbolikom i pompom i uz doček počasne garde u tradicionalnim plavim, žutim i crvenim odorama južnokorejski predsjednik i Moon Jae-in (65) i Kim (34) uz osmjehe rukovali su se na granici i sjevernokorejski vođa kazao je kako se nada “otvorenim razgovorima” tijekom toplog pozdrava čelnika samo nekoliko mjeseci nakon ratoborne retorike koje su dvije zemlje izmjenjivale.

Mjesto susreta – selo Panmundžom jedno je od rijetkih mjesta na granici bez bodljikave žice i minskih polja. “Uzbuđen sam susretom na ovom povijesnom mjestu i doista je lijepo što ste došli sve do linije razdvajanja kako biste me osobno dočekali”, kazao je Kim dok je prihvaćao Moonovu ispruženu ruku. “Vaša je odluka da se to dogodi ovdje bila velika”, odgovorio je Moon odjeven u tamno odijelo i svijetloplavu kravatu dok je pozivao Kima da stupi na tlo Južne Koreje. Sada su na stolu samita teme poput mirovnog sporazuma i uklanjanja nuklearnog oružja, a Kim se na početku toga susreta upitao “zašto je trebalo toliko vremena da se dođe do ovdje”. Većina tema susreta dogovorena je unaprijed no mnogi analitičari ostaju skeptični prema najavi Sjevera da će prekinuti nuklearna testiranja.

Spontani trenutak susreta osvojio je javnost

U pažljivo režiranom susretu spontani trenutak bio je kad je Kim pozvao južnokorejskog predsjednika da na trenutak zakorači na tlo Sjeverne Koreje prije nego što su se zajedno vratili u Južnu Koreju, čitavo vrijeme držeći se za ruke. Potom su se dvojica čelnika otputila na prvi dio razgovora koji je završen i delegacije su se prije poslijepodnevnog dijela razdvojile kako bi zasebno ručale. Kim se vratio u Sjevernu Koreju u crnoj limuzini. Prvi susret čelnika dvije Koreje u proteklih deset godina bit će nastavljen poslijepodne, ponovno u Južnoj Koreji neposredno uz granicu u zgradi Kuće mira u Panmundžomu, vojnom kompleksu u demilitariziranoj zoni između dvije zemlje.

“Nova povijest sada počinje – početna točka povijesti i razdoblje mira”, zapisao je sjevernokorejski vođa u knjizi gostiju u Kući mira. Ozbiljnost trenutka povremeno je bila ublažena lakšim tonovima kada se Kim našalio da je donio nešto malo poznatih sjevernokorejskih hladnih rezanaca za samit. “Nadam se da ćete uživati u rezancima koje smo donijeli”, kazao je.

SAD pozdravlja susret

Iz svijeta su počele pristizati prve reakcije i Bijela kuća pozdravila je susret izrazivši nadu da će samit prestavljati napredak prema miru i napretku. Korejski samit smatra se uvodom u predloženi susret sjevernokorejskog vođe i američkog predsjednika Donalda Trumpa, prvi ikad između američkog predsjednika i čelnika Sjeverne Koreje. Očekuje se da će glavna tema razgovora biti sjevernokorejski kontroverzni program razvoja nuklearnog oružja koji je toj zemlji donio niz sankcija. Seul je unaprijed upozorio da postizanje dogovora o zaustavljanju toga programa Pjongjanga neće biti jednostavno zbog toga što je sjevernokorejska nuklearna i raketna tehnologija uznapredovala značajno od zadnjeg susreta vođa dvije Koreje prije desetak godina.

Susret je treći po redu čelnika dvije Koreje nakon onih 2000. i 2007., oba održana u Pjongjangu, i rezultat je poboljšanih odnosa dvije koreje proteklih mjeseci. Kim je prošlog mjeseca objavio da će privremeno prekinuti nuklearna testiranja raketa što su SAD i Južna Koreja pozdravile kao pozitvni korak. Mediji prenose kako je, po kineskim znanstvenicima, sjevernokorejsko postrojenje za nuklearno testiranje postalo neupotrebljivo nakon što se na njega srušila stijena poslije zadnjeg pokusa. Osim sjevernokorejskog nuklearnog programa očekuje se da će dvojica čelnika razmotriti i korake prema miru kojim će formalno biti završen Korejski rat koji se vodio od 1950.-1953. kao i druga gospodarska i društvena pitanja.

Samit završava potpisivanjem sporazuma i zajedničkom izjavom

Prije poslijepodnevnog dijela samita dvojica vođa posadit će bor koristeći zemlju i vodu s obje strane granice kako bi označili početak razdoblja “mira i napretka” a nakon razgovora samit će biti završen potpisivanjem sporazuma i zajedničkom izjavom prije službene večere koja će se također održati s južnokorejske strane granice. Jelovnik za službenu večeru pomno je planiran pa će, kao podsjetnik na godine Kimova studiranja u Švicarskoj, biti posluženo švicarsko jelo od krumpira zajedno s poznatim sjevenokorejskim rezancima i tradicionalnim pićem te zemlje.

Nakon večere delegacije će pogledati video prije nego što je Kim vrati u svoju zemlju. U sjevernokorejskoj delegaciji je devet dužnosnika među kojima i Kimova sestra Kim Yo-jong koju je svjetska javnost upoznala dok je vodila izaslanstvo te zemlje na proteklim Zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji koje su među ostalim otvorile put zatopljavanju odnosa te nešto što do sada nije viđeno – vojni dužnosnici. Kimov novorazvijeni apetit za diplomaciju doveo je do prekretnice – susreta s visokim južnokorejskim dužnosnicima u ožukju kada je objavljeno i da će se susresti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.