POVIJESNE PROMJENE: Imaju prvu transrodnu senatoricu, a prvi milenijalac u Kongresu, koji je slavio Hitlera, poručuje: ‘Cmoljite, liberali’

Madison Cawthorn će u američki Kongres ući kao prva osoba rođena tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća, a svoju izbornu pobjedu proslavio je na Twitteru porukom: “Cmoljite, liberali”. Sa svega 25 godina, on će biti prvi zastupnik u Kongresu rođen tijekom ’90-ih.

Smatra se novom zvijezdom Republikanske stranke, a kako podsjeća New York Times, pažnju javnosti je privukao i kada je tijekom posjeta kući Adolfa Hitlera ispod fotografije na Instagramu vođu nacističke Njemačke nazvao “Führerom”, a kazao je da mu je to putovanje bilo jedno od stvari koje mora ispuniti do kraja života i da ga nije razočaralo.

Sarah McBride je postala prva transrodna senatorica

Povijesna promjena je i u u drugom domu američkog parlamenta. Sarah McBride je postala prva transrodna senatorica u povijesti SAD-a i bit će najviše rangirana transrodna političarka u Americi nakon što je osvojila 86 posto glasova u Delawareu. McBride je, podsjeća Guardian, 2013. radila u kampanji sina Joea Bidena kada se Beau Biden natjecao za državnog odvjetnika.

Godinama je savjetovala LGBTQ+ osobe i borila se za njihova prava te je bila prva transrodna osoba koja je radila u Bijeloj kući, a zaposlio ju je Barack Obama.

