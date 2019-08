POVIJESNA ODLUKA SPAŠAVA JADRANSKI BISER: Neobuzdani turizam doveo je grad na rub propasti; ‘Moramo povući drastične mjere’

Više od 500 kruzera s velikim brojem turista svake godine uplovi u lagunu ispred Venecije, što uzrokuje štetu na temeljima grada, ali i nesreće

Nakon dugogodišnje bitke, prosvjeda i peticija stanovnici Venecije mogu odahnuti. Naime, talijanska je vlada jučer objavila da će započeti preusmjeravanje kruzera dalje od povijesne gradske jezgre, koja godišnje privlači oko 30 milijuna turista. To znači da brodovi više neće moći uplovljavati u lagunu ispred Venecije, javlja Daily Mail.

Odluka je stigla nakon dvije nezgode s kruzerima koje su se dogodile u lipnju ove godine. Prvo se kruzer MSC Opera zabio u obalu kanala Giudecca, nakon što se sudario s manjim brodom, da bi mjesec dana nakon toga drugi kruzer umalo udario u ugostiteljske objekte na šetnici u blizini Trga sv. Marka.

Zbog toga su tisuće građana prosvjedovale tražeći zabranu uplovljavanja kruzera u grad čiji su temelji oštećeni stalnim zapljuskivanjem jakih valova koje stvaraju takozvani “neboderi na moru”. Mlečani, a ima ih 55.000, godinama se žale kako im je grad zatrpan turistima, kojih u špici sezone bude i do 60.000 dnevno, a samo s kruzera u grad uđe polovica od tog broja.

Razmatraju se druge lokacije

Talijanski ministar prometa Danilo Toninelli, kojeg gradske vlasti optužuju za nesreće koje su se dogodile u moru ispred Venecije, rekao je da će kruzeri biti postupno uklanjani s postojećih ruta. Već sljedeće se godine planira vezivanje trećine kruzera u lukama Fusina i Lombardia, koje se nalaze s druge strane lagune, na tri milje od Venecije. Toninelli je rekao da traži rješenje “kako ne bismo bili svjedoci invazija plutajućih palača na Giudeccu sa skandalima i rizicima koje one donose.”

U budućnosti bi kruzeri trebali pristajati na novoj lokaciji, o kojoj će se odlučivati javnim savjetovanjem. Iako su Venecija i njena laguna već na Unescovoj listi svjetske kulturne baštine, skupina konzervatora smatra kako bi grad trebalo staviti i na popis ugroženih mjesta Ujedinjenih naroda. Mariarita Signorini, predsjednica Italia Nostre, organizacije koja se bavi zaštitom talijanske kulturne i prirodne baštine, rekla je da bi kruzerima trebalo u potpunosti zabraniti uplovljavanje kako bi se spriječila ekološka katastrofa.

“Venecija je jedinstvena i ne možemo dozvoliti da se uništava čak i više nego što je već uništena”, rekla je Signorini u lipnju te dodala kako neukroćeni turizam, stalni egzodus dugogodišnjih stanovnika i propadanje okoliša predstavljaju velike prijetnje opstanku grada.

Mjere ‘obrane’ od turista

Stoga su gradske vlasti odlučile povući nekoliko poteza kojim se nastoji smanjiti broj turista u gradu. U veljači je bilo govora o planu uvođenja sustava rezervacija, kako bi posjetitelji mogli rezervirati svoj termin dolaska u grad. Najavljeno je i uvođenje ulaznica po cijeni od dva do pet eura, čak i za one turiste koji dođu u Veneciju na nekoliko sati. Cijena tih ulaznica bi navodno u špici turističke sezone trebala porasti na 10 eura.

Još su prošle godine gradske vlasti uvele posebne turističke rute do Trga svetog marka i mosta Rialto, kako turisti tijekom praznika ne bi ulazili u konflikte s lokalnim stanovništvom. Gradske su vlasti tada počele i s rigoroznim kažnjavanjem svakog nedoličnog ponašanja turista. Tako su uvedene kazne od 50 do 500 eura za sjedenje po pločnicima, a razmatrala se i zabrana nošenja alkohola ulicama, s novčanim kaznama za one koji to učine iza 19 sati.

“Grad je na rubu propasti i moramo poduzeti drastične mjere. Čak i turistima Venecija neće imati smisla bez njenih stanovnika”, rekla je Venecijanka Michela Scibilia, tijekom jednog od prosvjeda protiv kruzera.