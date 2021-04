POTVRĐENO JE: Iran je počeo obogaćivati ​​uranij do 60 posto čistoće – velik korak prema proizvodnji nuklearnog oružja

Iz Irana su čistoću uranija povećali na 60 posto kao odgovor na eksploziju koja je oštetila opremu za obogaćivanje uranija u većem, podzemnom postrojenju u Natanzu

Iran je započeo postupak obogaćivanja uranija do 60 posto čistoće u nadzemnom nuklearnom postrojenju u Natanzu, priopćila je u subotu agencija za atomsku energiju Ujedinjenih naroda i time potvrdila ranije izjave iranskih dužnosnika.

S obzirom na to da je ovaj potez veliki korak ka proizvodnji uranija za nuklearno oružje, on je uvelike zakomplicirao razgovore vezane za oživljavanje iranskog nuklearnog sporazuma s velikim silama. Iran je prije toga dostigao 20 posto čistoće urana, što je već bilo kršenje sporazuma, koji kaže da čistoća urana može biti samo do 3.67 posto.

Povećali čistoću uranija kao odgovor na eksploziju

Iz Irana su čistoću uranija povećali na 60 posto kao odgovor na eksploziju koja je oštetila opremu za obogaćivanje uranija u većem, podzemnom postrojenju u Natanzu. Teheran je optužio Izrael i imenovao muškarca za kojim se traga u vezi s eksplozijom.

“Agencija je danas potvrdila da je Iran započeo proizvodnju UF6 uranija čistoće do 60 posto u nadzemnom postrojenju za obogaćivanje goriva u Natanzu (PFEP)”, navodi se u priopćenju Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Iscurilo povjerljivo izvješće

UF6 je uranijev heksafluorid, oblik u kojem se uranij uvodi u centrifuge radi obogaćivanja.

Povjerljivo izvješće Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) državama članicama koje je došlo i do Reutersa bilo je nešto detaljnije.

“Razina obogaćenja UF6 proizvedenog u PFEP-u iznosila je 55,3 posto U-235. Agencija je uzela uzorak proizvedenog UF6 za analizu kako bi provjerila razinu obogaćenja neovisno o Iranu, a rezultate će iznijeti u dogledno vrijeme”, navodi se u izvješću Međunarodne agencije za atomsku energiju.