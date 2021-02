POTVRĐENA PRESUDA: Španjolski reper osuđen na 2,5 godine zatvora; Privođenje glazbenika izazvalo nasilne prosvjede

Sud u katalonskom gradu Lleidi potvrdio je u četvrtak novu zatvorsku kaznu reperu Pablu Hasélu u trajanju od 21 mjeseca zbog fizičkih prijetnji svjedoku na jednom suđenju i opstrukcije samog suđenja 2017. godine, pa je uz prethodnu kaznu zbog spornih stihova i objava osuđen na ukupno 2,5 godina zatvora.

Hasél, 33-godišnji glazbenik radikalno lijevih političkih stajališta, lani je osuđen na 9-mjesečnu zatvorsku kaznu zbog vrijeđanja španjolskog kralja i institucija te zbog “veličanja terorizma”.

ZBOG UHIĆENJA REPERA, NEREDI DILJEM ŠPANJOLSKE: Pozivao na rušenje monarhije, optužen za veličanje terorizma

Nakon što je uhićen u utorak kako bi odslužio tu kaznu, izbili su nasilni prosvjedi u više španjolskih gradova tijekom kojih je u srijedu ozlijeđeno 55 osoba, od čega 35 policajaca, dok su deseci prosvjednika uhićeni.

Sud u Lleidi, gdje je rođen Hasél, izrekao mu je 5. ožujka zatvorsku kaznu od godinu dana i devet mjeseci zbog prijetnji svjedoku na suđenju lokalnim policajcima. Hasél se žalio no kazna je u četvrtak potvrđena.

U presudi koju je sud poslao Hini piše kako je Hasél, punim imenom Pablo Rivadulla Duró, 16. listopada 2017. na Twitteru napisao: “Gradska garda je kupila ovog lažnog svjedoka kako bi svjedočio protiv jednog kolege kojeg su brutalno isprebijali. Zatim su oslobođeni”. Uz taj tekst je objavio i fotografiju tog svjedoka. Hasél i policajci su bili stranke u postupku.

Second night of protests across Spain and Catalonia against the police kidnap yesterday of communist rapper Pablo Hasel. This is Madrid right now. We’ve already seen cops charging protesters but we stand strong:

Solidarity Is Our Weapon. #FreePabloHasel pic.twitter.com/rGR8kZV2Mo

— GhostofDurruti (@RobTheRich001) February 17, 2021