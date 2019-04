POTRESNO SVJEDOČANSTVO: ‘Moja je majka 20 godina skrivala četiri mrtve bebe uz svoj krevet’; kćer opisala i kako su saznali mračnu tajnu

Majka Joanne Lee je 20 godina u svojoj sobi držala tijela četiri bebe. Joanna je za svoje mrtvorođene sestrice saznala tek kada se majka selila

“Tu ženu nisam mogla podnijeti. Što nam je sve ona napravila! Ali i da mogu ne bih se vratila i mijenjala išta. To me je učinilo boljom osobom”, počinje svoju mučnu ispovijest Joanne Lee, piše Mirror.

Njena majka Bernadette Quirk rodila je bebe sama, u kući, a da to nitko nije znao. Tijela je držala u svojoj sobi više od 20 godina. Quirk je bila alkoholičarka i stalno je mijenjala partnere, a osim toga bila je kompulzivna lažljivica. Tvrdila je da joj je Freddie Mercury držao lekcije baleta, a da se jednom “hvatala” i sa Michaelom Jacksonom.

S 15 godina uhvatila ju s njenim dečkom

“Sada kad gledam na to, to je zapravo tužno. Bilo je očito da pati od mentalne bolesti“, kaže Joanne. No nije uvijek bila tako puna razumijevanja.

Kada je imala 15 godina, uhvatila je njenog tada 17-godišnjeg dečka u krevetu sa svojom majkom.

Pravi šok je uslijedio kada je imala 26 godina. Tijekom jedne od brojnih selidbi, Joanne i njena sestra Cath bile su sumnjičave i rekle su to svom bratu. On je pregledao plastične košare i platnenu vreću u maminoj sobi koje su bile pune osvježivača zraka.

Horor otkriven tijekom selidbe

U plastičnoj košari su bila tijela tri bebe, a četvrta je bila u platnenoj vreči pored kreveta. Uz majku, uhićena je i Joanne te njen brat.

“Rekla je kako je rodila sama kod kuće i da se bebe nisu micale, plakale niti disale. Tada ih je zamotala i stavila u košaru”,objavila je policija nako što je otkrivena mračna tajna. Na sudu je opisano kako je rodila četiri curice tijekom kaotičnog razdoblja u životu kada je mnogo bila i često mijenjala partnere.

Osuđena je zbog neprijavljivanja rođenja, ali nije kažnjena zatvorom nego s dvije godine kušnje te obveznim psihološkim savjetovanjem. Preminula je ove godine u veljači u dobi od 64 godine.

Jednoj bebi i polusestra i maćeha

Autopsija je pokazala kako su sve bebe imale urođene mane te kako su bile mrtvorođene te kako su sve imale drugog oca. Jedan od očeva mrtvorođenih beba bio je i Joannin dečko. Tako je Joanna jednoj od beba ujedno i maćeha i polusestra.

Nakon što se to doznalo, Joanne i njen tada već suprug su se žestoko posvađali. “Ali pomirili smo se i opet bili zajedno. Nikad zapravo nisam krivilla njega nego nju. Znala sam kakva mi je bila majka. On je imao 17, a ona je bila u svojim 30-ima”, kaže Joanne. Danas se ipak nakon 19 godina veze razvodi od tog čovjeka

‘Nikad neću znati istinu’

Sada je napisala knjihu o svom odrastanju “Tihe sestre” koja izlazi krajem travnja. “Oduvijek sam želejla napisati knjigu jer mi je život bio kaotična slagalica i željela sam svaki dio staviti na svoje mjesto. No nikad neću saznati cijelu istinu. Nikad neću znati kako ih skrivala svih tih godina. Gdje su bile kada se selila? Kako prikriješ smrad trupla? Smrad je prodoran”, kaže Joanne.