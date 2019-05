POTRESNE FOTOGRAFIJE POTPUNO UNIŠTENOG RUSKOG ZRAKOPLOVA OBIŠLE SVIJET: Istražitelji traže uzrok, postoji nekoliko teorija

Jedna od teorija je i ta da je došlo do električnog kvara koji je doveo do toga da se zrakoplov, koji je sletio s punim spremnicima goriva, zapali

Strašna tragedija dogodila se u nedjelju prilikom pokušaja slijetanja ruskog putničkog zrakoplova Suhoj Superjet-100 u moskovskoj zračnoj luci Šeremetjevo, a sada su svijet obišle i fotografije koje su pokazale stravične razmjere ove nesreće.

Naime, zrakoplov je pokušao sletjeti, no pritom se odbio od piste. Nakon nekoliko trenutaka ponovno je pokušao sletjeti, ali je ovaj put udario u asfalt, uništio motore te ga je počela gutati vatrena stihija.

PROCURILA SNIMKA: Ruski avion odbio se od piste poput lopte i pretvorio u vatrenu kuglu

Putnici su odmah evakuirani, ali od 72 putnika nažalost ih je preživilo samo 37, a među poginulima bilo je i dvoje djece piše Sputnik.

Razne teorije

Postoji nekoliko teorija vezanih uz to što je uzrokovalo ovu tragediju. Jedna je ta da je zrakoplov udarila munja nedugo nakon polijetanja. No stručnjaci se ne slažu, oni navode kako zrakoplovi imaju zaštitu baš za takve slučajeve. No s obzirom na izjave putnika i članova posade koji su preživjeli, udar se zaista dogodio no ne zna se je li on zaista bio uzrok.

Pogledaj fotogaleriju

[VIDEO] AVION PRISILNO SLETIO U MOSKOVSKU ZRAČNU LUKU PA SE ZAPALIO, UDARILA GA MUNJA?: Poginula 41 osoba, među njima i dvoje djece

Jedna od teorija je i ta da je došlo do električnog kvara koji je dove do toga da se zrakoplov koji je sletio s punim spremnicima goriva zapali.