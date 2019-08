POTRESNA PRIČA TRIJU SESTARA: Kad bi zaboravile očistiti stan, otac bi im prskao suzavac u oči; izbole su ga dok je spavao

Aktivisti za ljudska prava tvrdili su da sestre nisu zločinke, nego žrtve, jer nisu imale načina da dobiju pomoć i zaštitu od oca koji ih zlostavlja

U srpnju 2018. su tri ruske sestre tinejdžerice Krestina, Angelina i Maria Khachaturyan izbole i pretukle vlastitog oca Mihaila (57) u snu i to u njihovom stanu u Moskvi. Istražitelji su potvrdili kako je djevojke otac godinama i fizički i psihički zlostavljao, piše BBC. Ove tri sestre jedna od najžešćih tema rasprave u Rusiji jer je više od 300 tisuća ljudi potpisalo peticiju koja poziva na njihovo puštanje na slobodu.

Tijekom večeri 27. srpnja 2018. otac je pozvao sestre, koje su u to vrijeme bile maloljetne, u svoju sobu. Izgrdio ih je jer nisu dobro očistile stan i tada im našpricao suzavac iz spreja po licu.

Što se dogodilo ocu?

Nakon što je lica svojih kćeri “počastio” suzavcem, otac je zaspao. Djevojke su ga napale nožem, čekićem i suzavcem nanoseći mu kobne rane po glavi, vratu i prsima. Utvrđeno je da ima više od 30 rana nastalih nožem. Poslije su sestre pozvale policiju te su uhićene na mjestu događaja. Istraga je ubrzo otkrila opsežnu povijest nasilja u obitelji Khachaturyan.

Otac je redovno tukao svoje kćeri i to više od tri godine. Mučio ih je, držao kao zatvorenike i seksualno zlostavljao. Sve protiv njihovog oca navedeno je kao dokaz u optužnicama sestara.

Ovaj slučaj je u Rusiji postao vrlo važan. Aktivisti za ljudska prava tvrdili su da sestre nisu zločinke, nego žrtve, jer nisu imale načina da dobiju pomoć i zaštitu od oca koji ih zlostavlja. Međutim, u Rusiji ne postoje zakoni koji štite žrtve nasilja u obitelji. Prema zakonskim izmjenama uvedenim 2017. godine, osobi koja premlati člana obitelji, ali da taj član obitelji nije toliko loše da mora u bolnicu, kaznit će se samo novčanom kaznom ili dva tjedna zatvora.

Policija u Rusiji zlostavljanje u obitelji obično tretira kao “obiteljsko pitanje”, pružajući malu ili nikakvu pomoć. Majka sestara, Aurelia Dunduk, koja je u prošlosti također trpjela batine i zlostavljanja, prije nekoliko godina obraćala se policiji. Kao i obiteljski susjedi, koji su se Mihaila silno bojali. Ali nema dokaza da je policija postupila po bilo kojem od ovih apela za pomoć. U vrijeme ubojstva majka djevojčica nije živjela s njima, a Mihail Khachaturyan je kćerima zabranio kontakt s njom. Prema psihijatrijskim procjenama, djevojčice su živjele u izolaciji i patile od PTSP-a.

Ako budu proglašene krivom čeka ih 20 godina zatvora, a do tada ne smiju međusobno komunicirati

Slučaj sestara Khachaturyan kretao se polako. Više nisu u pritvoru, ali podliježu ograničenjima: ne mogu razgovarati s novinarima niti međusobno. Tužitelji inzistiraju na tome da je ubojstvo Khachaturyana bilo ubojstvo s predumišljajem jer je on spavao, a sestre su koordinirale svoje akcije, dok su pokušale tog jutra doći do noža. Motiv je bio osveta, tvrde. Ako budu proglašene krivima po toj optužbi, sestre se suočavaju s kaznom do 20 godina zatvora. Navodi se da je Angelina držala čekić, Maria lovački nož i Krestina suzavac u spreju.

Međutim, odvjetnici sestara Khachaturyan kažu da je ubojstvo ustvari bilo čin samoobrane. Zaista, ruski kazneni zakon dopušta samoodbranu ne samo u slučajevima neposredne agresije, već i u slučajevima “kontinuiranog zločina”, poput situacije s taocima gdje se žrtva muči. Obrana inzistira na tome da su sestre bile žrtve “neprekidnog zločina” i zato bi trebale biti puštene. Odvjetnici sestara nadaju se da bi slučaj mogao biti odbačen, jer je istraga potvrdila opsežno zlostavljanje Mihaila prema kćerima. Zlostavljanje je krenulo još 2014.

Aktivisti za ljudska prava i mnogi drugi Rusi sada žele da se zakon promijeni i uvedu mjere poput skloništa koje financira država, uz naredbe i tečajeve za upravljanje agresivnim ponašanjem nasilnika.