VJENČALI SU SE PRIJE DVA TJEDNA, A ONDA JE SJEO NA KOBAN LET: ‘Poslao mi je selfie iz aviona, a tri minute kasnije više se nije javljao…’

Kada sam potom vidjela vijesti, shvatila sam da se broj leta podudara s onim na kojem je on bio. Počela sam plakati", ispričala je Indonežanka čiji je suprug, s kojim se vjenčala prije dva tjedna, bio u zrakoplovu Lions Aira koji se jutros srušio u Javansko more nedugo nakon polijetanja

Indonežanka Lutfinani Eka Putri udala se prije dva tjedna za Deridu Fidu Febrianta no nju je, po svemu sudeći, okrutna sudbina u ta dva tjedna pretvorila od sretne nevjeste do neutješne udovice. Derida je, naime, bio jedan od 189 putnika u Boeingu 737 indonezijske kompanije Lion Air koji se, nedugo nakon polijetanja iz glavnog grada Indonezije, Jakarte, iz zasad neutvrđenih razloga srušio u Javansko more.

Samo trinaest minuta nakon polijetanja, zemaljska kontrola izgubila je vezu s posadom zrakoplova, a ubrzo je stigla vijest o padu zrakoplova u more. Opravdano se strahuje da nitko od putnika i članova posade nije preživio nesreću.

“Kad sam shvatila da je to taj let, počela sam plakati”

Neutješna Luftinani lokalnim je medijima ispričala kako joj je suprug posalo selfie iz zrakoplova u 6:01 sati po lokalnom vremenu. Bilo je to nekoliko minuta prije nego što se zrakoplov našao iznad Javanskog mora, prenosi novozelandski News Now. Na fotografiji koju je Luftinani pokazala novinarima, Febrianto sjedi do prozora, a na licu ima kiruršku masku. Nakon što joj je poslao tu fotografiju, njih dvoje razmijenili su i nekoliko poruka. Zadnju joj je poslao u 6:12 sati, a tri minute kasnije više nije odgovarao na njezine poruke.

“Kada sam potom vidjela vijesti, shvatila sam da se broj leta podudara s onim na kojem je bio moj muž. Počela sam plakati”, ispričala je.

Inače, pripadnici indonezijske službe za traganje i spašavanje pronašli su prva tijela na području gdje se zrakoplov srušio u more. Spasioci su također pronašli i krhotine zrakoplova te mnoštvo osobnih predmeta putnika.

