POTRESNA ISPOVIJEST ŽENE KOJU JE SILOVALO 500 MUŠKARACA: ‘Zlostavljana sam od 11., a svaki put kada bi se obratila policiji dobila sam prijavu…’

‘Jednom me toliko pretukao da sam se gušila u vlastitoj krvi. Tada mi je rekao da mu moram platiti novi tepih…’

Žene koje su prisiljene na prostituciju susreću se sa situacijama opasnima po život te ljudima koje nitko ne bi trebao sretati. Dok neke odlaze putem prodavanja vlastitog tijela iz nužde, druge su zarobljene pa prisiljene baviti se tim poslom. Jedna od njih je i Jennifer (ime nije pravo) koja je svoju potresnu priču ispričala za Mirror. Njezin život nije bio niti malo lak te ju je, kako tvrdi, silovalo 500 muškaraca od njene 11. godine. Osim toga, muškarci su ju redovno i tukli. Čak ju je njih 10 u jednoj večeri mlatilo i to svakodnevno.

Ona danas ima 40 godina, majka je, ali trauma i dalje živi.. Osim silovanja, premlaćivanja i života koji nitko ne bi trebao živjeti, traume joj je donio izostanak policijske reakcije i pomoći kada im se za to obratila. Tada bi ona zaradila kaznenu prijavu zbog bavljenja prostitucijom uz riječi “da to tako ide uz taj posao”.

ISPOVIJEST SILOVANE SVJEDOKINJE GENOCIDA: ‘Silovali su me 40 puta. U jednoj noći. Tamo sam ostavila svoje tijelo’

Njezin pakao počeo je preseljenjem

Sunday Mirror otkrio je da je do tisuću djevojčica iz Telforda bilo seksualno iskorištavano kroz četiri desetljeća. Jennifer je jedna od tih djevojčica te je ona jedna od svjedokinja u ovoj istrazi koja će rado priložiti dokaze o odvratnim stvarima koje su ona i druge tada maloljetnice prošle. Njezin pakao počeo je krajem 80-ih godina, preseljenjem u Telford u okrugu Shropshire. Željela se silno uklopiti s drugim djevojkama iz Telforda koje su imale dečke. Upoznala je momka svojih godina koji ju je upoznao sa svojim starijim rođakom te je s tim počela Jenniferina noćna mora. Njegovi prijatelji počeli su ju grupno silovati.

Spasila se tijekom 90-ih kada je pobjegla kod svojih rođaka u kuću koja je miljama udaljena od Telforda. Iako zna da nije bila njena krivica, osjećala se užasno što je iza sebe ostavila djevojke sa istom sudbinom kao što je njena i činjenica što nitko ništa ne poduzima kako bi zlostavljanja spriječio. Jennifer dvije godine nije išla u školu, no socijalni radnici ju nikada nisu pitali zašto. Tada je bila meta starijeg muškarca koji ju je četiri godine kontrolirao. Kaže da se na van pretvarao da joj je dečko, a zapravo ju je gurao na ulicu i podvodio. Čovjek je otprije bio poznat policiji po podvođenju djevojaka što je Jenniferina majka i napomenula kada ga je tinejdžerica išla prijaviti. Prodavao ju je za seks u gradu Midlandsu, a kada je ondje ubrzo prvi put uhićena, kazala je policiji što se događa, a oni nisu reagirali iako je maloljetnica bila miljama daleko od svog grada.

VUKOVARSKA ŽRTVA SILOVANJA: ‘Pozvali su me i rekli da izaberem koji će me od njih trojice silovati’

Kada ne bi poslušala, svodnik bi ju premlatio

Iako je njena majka znala što se događa, tvrdila je da je tinejdžerica za sve kriva. Na neki način si nije htjela priznati pravu istinu, što Jennifer smatra potpuno krivim načinom. Majka je šutjela i bila ju je sramota zbog toga što njenoj kćeri događa. Jennifer kaže da im je odnos od onda narušen. Mnoge žrtve seksualnog zlostavljanja i podvođenja iz Telforda kažu da je većina njihovih zlostavljača bila među pripadnicima pakistanske manjine. Djevojčice su bile prodavane svima koji su bili spremni platiti. Jennifer je bila toliko prestravljena da je jednom iskočila iz jurećeg automobila dok ju je jedan od tih muškaraca vozio.

“Jedan me čovjek odvukao na industrijsko imanje te me tamo silovao i tukao. Vrištala sam s namjerom da me netko čuje i da mi pomogne. Mislila sam da će me taj čovjek ubiti. U šaku je nakupio šljunka i onda mi to nagurao u usta dok me držao za nos da ostanem mirna. Pitala sam ga hoće li me ubiti i da će me mama prijaviti kao nestalu osobu što ga je nekako zaustavilo. Kada bih odbila poslušati bilo koju zapovijed, premlatio bi me čovjek koji me protiv moje volje podvodio. Jednom me toliko pretukao da sam se gušila u vlastitoj krvi. Tada mi je rekao da mu moram platiti novi tepih. Također, zatvorio me u stan sa željeznim šipkama na tri ili četiri dana. Kasnije sam saznala da je policija mislila da sam oteta, no nisu poduzeli ništa”, ispričala je Jennifer za Mirror.

ČETVORICA SU JE SILOVALA NA PROSLAVI NJENOG 19. ROĐENDANA: Preminula je mjesec dana kasnije od unutarnjih ozljeda

Žrtvu seksualnog nasilja osudili 52 puta

Jennifer je osuđivana 52 puta, a toliko je puta i novčano kažnjena. Do svoje 19. godine bila je silovana i podvođena okolo kao da je komad mesa. Kaže da je policija odbila intervenirati i da su je više puta uhitili zbog prostitucije kada je bila u dobi od 16 do 19 godina i to usprkos tome što je rekla da je iskorištavana. Iako je više puta svoje zlostavljače prijavljivala, niti jedan nije izveden pred sud, a silovalo ju je više od 500 muškaraca.

“Kada sam sve prijavila policiji rekli su mi da sam sama odabrala svoj životni stil. Zamolila sam ih da dam izjavu jer me jako puno ljudi silovalo i tuklo te sam željela da to prestane. Jedan policajac mi je rekao ‘vi ste obična prostitutka, ne mislite li da je to dio posla?’ te je napomenuo da porota nikada neće povjerovati da sam žrtva zlostavljanja. Umjesto na sudu na kraju sam završila na pristaništvu. Nisam imala novca za sudske novčane kazne pa sam bila izgladnjela kako bih to sve poplaćala jer sam se prestravila odlaska u zatvor. Praktički sam plaćala da budem silovana… Jednom sam se zbog svega htjela ubiti pa sam se predozirala”, nastavlja Jennifer svoju mučnu priču.

Kada je napokon uspjela pobjeći rođacima, kilometrima daleko od grada gdje je proživjela pakao, uspjela se dijelom oporaviti. Napravila si je život, diplomirala je na sveučilištu i sada ima djecu i obitelj. Kada je Jennifer u Mirroru pročitala o masovnom zlostavljanju djevojčica iz Telforda zamolila je policiju da se ponovno pogleda njen slučaj. Međutim, rečeno joj je da neće imati dovoljno dokaza za procesuiranje. Ipak, ušla je u “nacionalnu shemu” čiji je cilj iskorjenjivanje trgovine ljudima pa se nada da će to dovesti do kažnjavanja prijestupnika.

TRGOVINA LJUDIMA: Potresna ispovijest žene koja je preživjela pakao prisilne prostitucije