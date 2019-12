POTRESNA ISPOVIJEST PRVE ŽRTVE PEDOFILA KOJI ŠIŠA DJEVOJČICE: ‘Iživljavao se cijele noći i ponavljao prijetnje’

Ispovijest žrtve melčanskog berberina: ‘Ošišao mi je kosu škarama skroz kratko, kao kod frizera na ‘jedinicu’ da se ošišate. Kada je završio šišanje krenuo je sa iživljavanjem. Iživljavao se cijele noći, uz ponavljanje strašnih prijetnji’

Nakon što je u jednom selu u okolini Knjaževca u Srbiji, u obijenoj kući, pronađena kosa za koju se sumnja da je pripadala 12-godišnjoj Moniki Karimanović koja je nestala prije pet dana u naselju Brzi Brod kod Niša, jedna žena je podijelila ispovijest o strahotama koje je doživjela kao žrtva manijaka Ninoslava Jovanović (45) iz Malče, poznatog i kao “melčanski berberin”.

N.S. je iz jednog niškog prigradskog naselja i imala je samo 12 godina, kada ju je 2005. godine, Jovanović je na prevaru odveo od kuće, ošišao i silovao u napuštenoj vikendici, piše Blic.

“Noću, uvečer, vraćaju mi se te strašne slike. Godinama sam imala noćne more. Takvi ne bi smjeli biti na slobodi. Da li u zatvoru ili nekoj drugoj ustanovi ne znam, ali na ulici takvima nije mjesto. Kada sam saznala da je prije nekoliko meseci izašao na slobodu osjetila sam strah. Uplašila sam se ali ne za sebe već prvenstveno za kćerku koja ima tri godine i dugu kosu”, kaže N.S.

Predstavio se kao prijatelj oca

Malčanski berberin je dobio taj nadimak zbog toga što bi prije silovanja šišao djevojčice. Kako bi mu povjerovali, došao je do obitelji djevojke, predstavivši se kao prijatelj njenog pokojnog oca. Ponudio je posao bratu u jednoj prijevozničkoj tvrtki, a djevojčici pomoć da proda svoju dugu kosu.

“Ispričao je da poznavao moga oca, da su navodno radili zajedno. Rekao je da će me odvesti da prodam kosu i da podijelimo zaradu. Mi smo mislili da je to stvarno tako, krenuli smo brat i ja prema gradu ali je na pola puta rekao bratu da se vrati kući. Nas dvoje smo nastavili. Prvo me je u podrumu jedne zgrade na Bulevaru Nemanjića malo ošišao, a onda smo nastavili put do jedne napuštene vikendice gde je uslijedio pakao” – ispričala je za Blic prošle godine N.S.

Ošišao ju prije silovanja

“Počeo mi je prijetiti da će ubiti moju obitelj, brata i majku, ako ne napravim to što mi zapovijeda. Rekao je da ima ljude oko naše kuće. Prijetio je da će mi oko iskopati škarama. Bila sam dijete, bilo me je strah prvo za obitelj, ja sam mislila da će on to stvarno napraviti. Izgledao je baš ljuto, bilo je strašno. Ošišao mi je kosu škarama skroz kratko, kao kod frizera na ‘jedinicu’ da se ošišate. Kada je završio šišanje krenuo je sa iživljavanjem. Iživljavao se cijele noći, uz ponavljanje strašnih prijetnji”, priča N.S.

Sljedeći dan oko 11 sati pustio je djevojčicu da se vrati kući, nakon čega je s majkom slučaj prijavila policiji. “Moja poruka mladim djevojkama je da se pripaze i da ne vjeruju svakome. Da paze s kim izlaze, gdje idu i da ne vjeruju nikome na prvi pogled jer se može dogoditi da je baš ta osoba manijak”, upozorila je N.S.

N. S je jedno vrijeme bila u kontaktu sa djevojkom N. I. iz Gornje Vrežine koju je Jovanović nekoliko dana kasnije, nakon nje isto na prevaru odveo iz kuće i ošišao je. Međutim nije je uspio silovati jer su ga spriječili mještani koji su radeći na njivi čuli njezine pozive upomoć.

Tada je bio na uvjetnoj slobodi

Silovanje i pokušaj silovanja počinio je 2005. godine, dok se nalazio na uvjetnoj slobodi nakon 9,5 godina u zatvoru zbog silovanja i prevare. Osuđen je na 15 godina zatvora ali mu je Vrhovni sud ublažio kaznu tako da je izašao u siječnju prošle godine nakon 12 godina zatvora.

Ponovno je uhićen u listopadu zbog sumnje da je proganjao žene na Facebooku te je osuđen na zatvorsku kaznu od pet mjeseci. Pušten je na slobodu u ožujku ove godine, piše Blic.

