POTRESNA ISPOVIJEST OTETE NOVINARKE: ’15 mjeseci su me tukli i silovali, htjela sam se ubiti, a onda se jedno jutro sve promijenilo’

Zlostavljana, silovana, izgladnjivana, premlaćivana – tako je 15 mjeseci u zatočeništvu provela ova novinarka.

Kanadska novinarka Amanda Lindhout oteta je u kolovozu 2008. godine, zajedno sa svojim dečkom, Nigelom Brennanom, na putu za jedan izbjeglički kamp u Somaliji. Sada, deset godina kasnije, odlučila je sa svijetom podijeliti svoju priču koja je uistinu potresna.

Amanda i Nigel oteti su tri dana otkako su stigli u Somaliju. Ona je već imala iskustva rada u ratnim zonama, ali kaže kako je ono čemu je svjedočila u Somaliji bilo poput noćne more. Vozili su se prema izbjegličkom kampu s prevoditeljem kad je pred njih iskočila skupina naoružanih muškaraca i zasutavila automobil.

‘Kako je to znati da ćeš umrijeti?’

Odveli su ih je u nepoznato i za svakog od njih tražili 2,5 milijuna dolara odštete. Čak petnaest mjeseci držali su ih okovane u malenoj, tamnoj prostoriji. Tukli su ih i izgladnjivali, a Amanda je bila opetovano silovana. Često su ih selili kako ih ne bi pronašli.

U jednom trenutku odlučili su prijeći na islam u nadi da će se njihovi otmičari zbog toga početi boje odnositi prema njima, no to se nije dogodilo.

Zlostavljanje se nastavilo, a Amanda se prisjeća i kako su joj prijetili nožem pod grkljanom ako ne uvjeri obitelj da plati otkupninu. ‘Kako je to znati da ćeš umrijeti’, pitao ju je jedan od otmičara.

Zbog svega toga, počela je razmišljati o samoubojstvu, no jedno jutro sve se promijenilo. ‘Kako je izlazilo sunce, tako sam zamijetila da se nešto kreće. Bila je to ptičica koja je skakutala u toj maloj zraci sunca koja je dopirla do mene. Uvijek sam vjerovala u znakove i ova ptičica je bila znak. Želja da se ubijem tada je nestala i nikad se nije vratila. Zamijenila ju je odlučnost za preživljavanjem. Želja za slobodom, želja da vidim ponovno svoju obitelj’, rekla je Amanda za Mirror.

Obitelj uspjela skupiti novac

Amanda i Nigel u jednom su trenutku uspjeli pobjeći skočivši kroz prozor i otrčavši prema džamiji, no otmičari su ih pronašli i vratili odakle su pobjegli.

Dvojac je oslobođen 460 dana nakon otmice, kad su njihove obitelji platile golemi iznos. Otmičari su ih predali u ruke četrdesetak naoružanih Somalijaca koji su Amandi dali mobitel u ruke. Ona u tom trenu nije imala pojma što se događa. ‘Bila sam potpuno zbunjena i onda sam stavila mobitel na uho i čula svoju mamu koja mi je rekla da sam konačno slobodna’, kaže Amanda.

Njoj je ubrzo dijagnosticiran PTSP, a zbog izladnjivanja ima problema s probavnim sustavom. U lipnju ove godine zbog njene je otmice na 15 godina zatvora osuđen Somalijac Ali Omar Ader. Amanda se i danas nastavlja baviti humanitarnim radom za pomoć djeci i ženama u Somaliji.