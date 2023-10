Gili Yoskovic preživjela je strašan napad pripadnika Hamasa na festival trance glazbe u pustinji u blizini Kibbutz Re'ima, blizu Pojasa Gaze. Skrovište je pronašla ispod drveta koje se treslo čak tri sata dok su palestinski militanti pucali na svakog tko im se u tom trenutku našao na putu. Noć proslave završetka vjerskog praznika Sukot pretvorila u teror. Bespomoćni veseljaci bježali su kako bi spasili živote, pripadnici Hamasa išli su od drveta do drveta i pucali na koga god su naišli, piše Daily Mail.

Gili se skrivala dok nije čula ljude koji pričaju hebrejski jezik, a spasili su je izraelski vojnici.

"Vidjela sam kako ljudi posvuda umiru. Bila sam vrlo tiha. Nisam plakala, nisam ništa radila", ispričala je Gili. "Ja sam… disala, govorila: "Ok, umrijet ću. U redu je, samo diši, samo zatvori oči'", dodala je.

'Išli su od drveta do drveta i pucali'

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vide trenuci užasa, a na jednoj od njih, snimljenoj nakon izlaska sunca, vidi se kako kamerman iznenada zumira sive točkice u zraku. Ispostavilo se da su to bili palestinski militanti. Hamas se, naime, infiltrirao u Izrael praktički neprimjećeno letećim paraglajderom preko, inače, strogo čuvane granice.

Zabava je nekoliko trenutaka kasnije prestala, a nastao je teror. Partijaneri su počeli bježati, a naoružani borci Hamasa počeli su pucati i otimati svakoga tko im se tada našao na putu. Bili su opkoljeni sa svih strana. Teroristin su paraglajderima sletjeli na polje i na bespomoćne posjetitelje festivala nasrnuli "s četiri-pet mjesta".

"Išli su od drveta do drveta i pucali. Posvuda, s dvije strane. Vidjela sam kako ljudi umiru", ispričala je Gili. U jednom trenutku začula je kako su Hamasovi militanti otvorili "veliki kombi" da bi zgrabili još oružja.

'Još uvijek nije vrijeme za umiranje'

Gili su se u glavi vrtjele slike njezine djece, a u sebi je ponavljala kako "još uvijek nije vrijeme za umiranje". "Najluđa stvar", kazala je, bila je ta što su oni u tim položajima i na određenim mjestima boravili nekoliko sati.

"Začula sam hebrejski s jedne strane, no arapski s tri strane. Shvatila sam da su to vojnici, možda njih pet ili šest", otkrila je. Odlučila je otići do njih s podignutim rukama kako bi shvatili da ona nije terorist.

"Prva sam otišla. Drugima je trebalo još dva ili tri sata, a cijelim putem vidjela sam kako ljudi umiru - cijelim putem - mladi ljudi jer je to festival za mlade", ispričala je Gili.

Sirena je upozorila ljude na nadolazeću propast, a baš ona, otkrio je posjetitelj festivala Daniel, "dovela je do kaosa, posebno među vozilima koja su pokušavala izaći". "Tada su počeli pucnji i morali smo pobjeći. Trenutno se skrivamo i čekamo pomoć", kazao je.

Sirena se ubrzo više nije čula, a njezin zvuk nadjačali su pucnjevi pripadnika Hamasa.

Sjedili su na njoj, pljuvali ju...

Na snimkama s društvenih mreža mogu se vidjeti ljudi koji bespomoćno trče, viču i ulaze u automobile dok pokušavaju pobjeći od smrti. Ima i onih videozapisa koji pokazuju jurnjavu prepunih vozila u po prašnjavom tlu pustinje.

Jedna od zarobljenih bila je 30-godišnja njemačka tattoo umjetnica Shani Louk. Njezino beživotno i polugolo tijelo nalazilo se u stražnjem dijelu Hamasovog vozila dok su militanti sjedili na njoj i rugali se. Navijali su oko njezinog tijela, trčali i pljuvali po njoj, a govorili su kako se radi o ženi izraelskog vojnika. Ipak, radi o Shani, a to je potvrdila njezina rođakinja Tomasina Weintraub-Louk. Obitelj tatto umjetnice prepoznala je tetovaže i dredove kakve je imala Shana.

Njezina majka Ricarda objavila je snimku u kojoj moli za pomoć kako bi saznala što se dogodilo s tijelom njezine kćeri.

'Vidio sam more tijela...'

Palestinski militanti pokrenuli su najgori napad u posljednjih 50 godina s kopna, mora i iz zraka. Prešli su u Izrael, zauzeli naselja te zarobili i ubili civile koji su slavili židovski praznik. Glazbeni festival bio je prva meta, a sumnja se da su deseci posjetitelja ubijeni na licu mjesta, dok su više njih militanti uzeli za taoce.

Videozapis žene koju pripadnici Hamasa odvoze na motoru dok im ona govori da je ne ubiju obišla je internet.

Esther Borochov uspjela je pobjeći jer je glumila da je mrtva u automobilu, a vozača koju ju je vozio ubili su iz neposredne blizine. Tijela izraelskih civila razbacana su po ulicama.

"Izašao sam. Vidio sam hrpe tijela terorista, civila, izrešetanih automobila. More tijela, unutar Sderota uz cestu, na drugim mjestima... Gomila tijela', rekao je Shlomi iz Sderota.