POTRESNA ISPOVIJEST MLADOG HRVATSKOG GOLMANA IZ NEW YORKA: ‘Strašno, svi kažu da će biti gadno. Toga me najviše strah…’

Hrvat iz New Yorka kaže da je tamo situacija strašna: ‘Ovako nešto ne bih nikome poželio’

Dario Maričević, 17-godišnji vratar Barcelona akademije javio se iz New Yorka koji je postao žarište epidemije koronavirusa te za Večernji list ispričao kakva je strašna situacija u tom gradu.

“Strašna. Ovako nešto ne bih nikome poželio”, odgovorio je Maričević na pitanje kakva je tamo situacija s koronavirusom, pa nastavio: “Neću reći ništa novoga od onoga što se događa i u najpogođenijim zemljama Europe. I ovdje je izolacija, sve je zatvoreno prije mjesec dana. Rade samo dućani, ograničeno je kretanje. Problem je u tome što je New York ogroman, u njemu živi više od osam milijuna ljudi i nemoguće je ne izaći na ulicu i ne sudariti se s nekim”, kaže 17-godišnji vratar.

Dodao je da se on osobno nalazi u kući s roditeljima, da kratko znaju otići u šetnju pazeći da izbjegavaju kontakte, a nastavu obavlja online. “Što se tiče treninga, Barcelona nam je putem maila poslala plan rada. Kako živim u kući, u dvorištu imam nogometna vrata pa s tatom odradim trening. Kako tata nije nogometaš, trudi se da mu udarci budu što kvalitetniji”, kaže Dario.

Prazna igrališta

Rekao je da je ovog ljeta planirao otići na probu u Hrvatsku, u Lokomotivu ili Hajduk. “Želio bih da me naši stručnjaci procijene. Inače, ljeto provodim na otoku Pagu gdje imamo obiteljsku kuću. Naravno, sad sve ovisi o koronavirusu. Svi govore kako će u SAD-u biti poprilično gadno. Toga me je najviše strah. Opet, moja obitelj strogo se drži svih mjera i svi se samo možemo nadati da će ovo zlo brzo prestati. Lagao bih kada bih rekao da mi ne nedostaju utakmice. Žalosno je što se više ne može nigdje u New Yorku vidjeti djecu na igralištima, košarkaška igrališta, kojih ima ‘milijun’, su prazna, bez obruča”, požalio se Dario.

