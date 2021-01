POTRES ZATRESAO SREDIŠNJU AUSTRIJU: Magnituda je bila 4,5 po Richteru, a navodno se osjetio čak i u Zagrebu

Austriju je jutros oko 8.30 pogodio potres jačine 4,5 po Richteru, javlja EMSC. Potres se dogodio na dubini od oko osam kilometara, a epicentar je bio u regiji Admont u Štajerskoj.

M4.5 #earthquake (#Erdbeben) strikes 68 km SE of #Wels (#Austria) 29 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/y9FFfXxjS7

— EMSC (@LastQuake) January 20, 2021