POTRES U MOSTARU: Osjetio se i na jugu Hrvatske; ‘Samo da ostane na ovome’

Na jugu BiH, u četvrtak u 3:50, zabilježen je umjeren potres magnitude 3,1 po Richteru.

Epicentar je bio na udaljenosti 38 kilometra jugoistočno od Mostara i sedam kilometara jugoistočno od Stoca, na dubini od dva kilometra, a podrhtavanje se osjetilo i na jugu Hrvatske.

“Lagano podrhtavanje”, “Kratko i osrednje jako”, “Osjetio se i u Čapljini”, “Tutnjava”, “Apsolutno ništa od osjeta, a na na katu sam u stanju mirovanja, što me čudi za 3,1”, “Samo da ostane na ovom”, neki su od komentara građana iz BiH na stranici EMSC-a.

Felt #earthquake (#zemljotres) M3.1 strikes 18 km NE of #Stolac (Bosnia & Herzegovina) 27 min ago. Please report to: https://t.co/mxKFyvRssu pic.twitter.com/boYjxZQ11s

— EMSC (@LastQuake) January 7, 2021