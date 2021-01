TRESLO JE ČAK 40 SEKUNDI?! Potres od 6,8 po Richteru pogodio Mongoliju: Snažno se osjetio i 1000 km daleko od epicentra

Prema svjedočenjima stanovništva, trajao je čak 40 sekundi, a neki opisuju kako se trešnja osjetila i par minuta

Potres od 6,8 stupnjeva po Richteru zabilježen je oko 23.15 po hrvatskom vremenu na sjeveru Mongolije. EMSC javlja kako mu je epicentar bio usred jezera Khövsgöl koje se nalazi na granici Rusije i Mongolije.

M6.8 earthquake in #Russia #Mongolia border region was felt up to 1 000 km pic.twitter.com/RFCpYx52Sl — EMSC (@LastQuake) January 11, 2021

Prema svjedočenjima stanovništva, trajao je čak 40 sekundi, a neki opisuju kako se trešnja osjetila i par minuta. Dobro su ga osjetili u ruskom gradu Irkutsku koji se nalazi oko 280 kilometara dalje od epicentra. Osjetili su ga i 1000 kilometara dalje od epicentra.

No, nakon toga potresa dogodio se niz novih, i to jačina 5.0, 5.2, 4.5 te 4.8 po Richteru.

“Stanovništvo ove regije boravi u strukturama koje su otporne na potres, iako ranjive strukture postoje”, navodi The Moscow Times.

Iz ruskih medija javljaju kako za sada nema podataka o mogućim žrtvama niti o stradalim područjima, odnosno zgradama.