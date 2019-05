Danas se egzorcizam obavlja tek nakon svećenikove procjene i konzultacija s liječnicima i psihijatrima. Kako se neki svećenici ne osjećaju dovoljno spremnima za aktivnosti istjerivanja vraga, zatražili su organiziranje ovog tečaja.

Iz Vatikana poručuju da je posljednjih godina bitno porastao broj onih koji smatraju da ih je opsjeo vrag. Stoga će se na jednom papinskom fakultetu u Rimu uskoro 13. put održati tečaj za egzorciste.

Egzorcizam tek nakon konzultacija s liječnicima

Tečaj će se održati od 16. do 21. travnja, no iz Vatikana poručuju da je on namijenjen samo svećenicima koji ‘žele obnoviti svoje znanje o istjerivanju nečastivog’ jer se broj molbi za tim aktivnostima od početka ovog stoljeća utrostručio. Donedavno su se i shizofrenija i psihoza smatrale opsjednutošću vragom, a to se liječilo prema smjernicama iz 1614. Vatikan je 1999. odredio nove smjernice, a danas se egzorcizam obavlja tek nakon svećenikove procjene i konzultacija s liječnicima i psihijatrima. Kako se neki svećenici ne osjećaju dovoljno spremnima za aktivnosti istjerivanja vraga, zatražili su organiziranje ovog tečaja.

‘Svijet egzorcizma nije jednostavan. Katolička teologija je zanemarila tu svoju zadaću jer ne izgleda da je na razini racionalističkog svijeta današnjice’, kaže profesor na sveučilištu Regina Apostolarum, Pedro Barrajon.

U Italiji 500 osoba godišnje traži pomoć egzorcista

Deutsche Welle piše da svake godine samo u Italiji oko 500 osoba potraži pomoć egzorcista. Irski katolički svećenik Patrick Collins, inače poznati egzorcist, također kaže da je u nekoliko proteklih godina imao više posla zbog ‘dramatičnog porasta demonskih aktivnosti’. Neka vrsta egzorcizma postoji i u mnogim drugim vjerama, a u pravilu se radi o obrednom istjerivanju zlih duhova iz živih bića, ljudi ili predmeta, sve u cilju čišćenja i ozdravljenja.

Ovlast za provedbu egzorcizma Crkva izvodi se iz Novog zavjeta gdje je i Isus naredio nečastivom neka odstupi, piše Deutsche Welle i dodaje da se obred sastoji od molitvi i formulacijama blagoslova i zavjeta.