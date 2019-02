POTRAGA ZA MIGRANTOM: Silovao je djevojku s posebnim potrebama, zaražen je HIV-om i pobjegao je iz prihvatnog centra

Nakon što je u prosincu silovao djevojku s posebim potrebama, sud u Bihaću maloljetnom je migrantu iz Pakistana, zaraženom HIV-om, izrekao odgojnu mjeru te izdao rješenje za liječenjem u Kliničkom centru u Sarajevu, no on je u međuvremenu pobjegao iz prihvatnog centra

Maloljetni migrant iz Pakistana D. A., kojemu je Kantonalni sud u Bihaću izrekao odgojnu mjeru zbog silovanja djevojke s posebnim potrebama u prosincu prošle godine, zaražen je HIV-om i trenutno je u bijegu, piše sarajevski Dnevni avaz. Pakistanac je pobjegao iz Prihvatnog centra Ušivak u Hadžićima, gdje je bio smješten.

Sud u Bihaću potvrdio je da se protiv D.A. ondje vodio postupak protiv D. A. te da je pravomoćno okončan izricanjem odgojne mjere, a prema prijedlogu Tužiteljstva Unsko-sanskog kantona za krivično djelo spolnog odnosa s nemoćnom osobom.

U bijegu je, ali je lociran

Sud je maloljetnom Pakistancu izdao rješenje za liječenje u Kliničkom centru u Sarajevu, no ondje ga je preuzela Služba za poslove sa strancima BiH bez prethodnog dogovora sa sudom u Bihaću.

“Ako nije više za hospitalizaciju, onda obavijestiš Sud. Onda Sud donosi drugo rješenje i to je to. On je iz bolnice u Sarajevu prebačen u Prihvatni centar Ušivak, odakle je pobjegao i ponovo se pojavio u Bihaću. U međuvremenu, stigla je naredba za novu potragu za njim. Ponovno je lociran i obaviještena je Služba za poslove sa strancima. Kada su došli po njega, on nije bio u Prihvatnom centru”, ispričao je Dnevnom avazu neimenovani izvor.