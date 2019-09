POTRAGA U ATLANTSKOM OCEANU; Uočili su mrtvog čovjeka i prevrnuti čamac za spašavanje: ‘Zbog lošeg vremena nisu uspjeli izvući tijelo’

Američko zrakoplovstvo u moru je zamijetilo mrtvo tijelo pri potrazi za 11 članova posade tegljača Burbon Rhode

I dalje traje potraga za 11 članova posade tegljača Burbon Rhode, među kojima je i hrvatski kapetan Dino Miškić i dalje je u tijeku.”Potraga za tegljačem Burbon Rhode i dalje je u tijeku, a provodi ju Regionalni centar za traganje i spašavanje uz pomoć francuske mornarice. Jučer navečer su francuski i američki zrakoplovi u moru uočili prevrnuti brod za spašavanje prema kojem trenutno plovi jedan od komercijalnih brodova uključenih u potragu”, priopćeno je iz Bourbon Maritime&Logistics.

Lukša Čičovački, načelnik Sektora za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora, smatra kako trenutačno najveći izazov predstavlja ogromno područje ove pretrage. U HRT-ovoj emisiji “Tema dan” Čičković je rekao da je sinoć, u kasnim večernjim satima, od strane američkog zrakoplova u moru zamijećeno jedno mrtvo tijelo. Pomorska spasilačka jedinica zbog lošeg vremena još uvijek nije uspjela izvući tijelo na brod tako da se i dalje govori o 11 nestalih za kojima se traga.

Teški uvjeti potrage

“Izuzetno je teško uočiti osobu u moru ili malu spasilačku splav na tolikom prostoru. Potragu su posljednjih dana otežali i izuzetno loši vremenski uvjeti i loše stanje mora”, objasnio je Čičovački dodavši da akcijom spašavanja koordiniraju Francuzi. “Operacije se prema onome u što mi imamo uvid odvijaju izuzetno organizirano – jučer i danas u potrazi sudjeluje 7 pomorskih i 2 zračne spasilačke jedinice. Mapiracije su podijeljene u sedam sektora i nadamo se da ćemo uskoro imati bolje vijesti”, rekao je Čičovački.

Potraga za brodom za opskrbu tegljača Bourbon Rhode nastavlja se uz punu podršku Cross AG-a (Regionalnog operativnog centra za nadzor i spašavanje) i Francuske mornarice, pod nadzorom prefekta koji predstavlja francusku nacionalnu pomorsku vlast. Pet komercijalnih plovila promijenilo je kurs kako bi pomoglo spasilačkim timovima. Falcon 50 francuske mornarice, kao i zrakoplovi američkog Nacionalnog centra za uragane (NHC) izveli su brojne prelete područja koje se pretražuje. Nadzorna fregata francuske mornarice “Ventôse” i helikopter “Panther” intervenirat će sutra, 30. rujna, izvijestili su iz Bourbona.

Kako se brod našao na putu uragana?

Kapetan Lino Sokolić, zapovjednik je broda Uljanik Plovidbe, tankera Champion, koji se također nalazi na Atlantiku, rekao je za HRT kako se ne može sa sigurnošću tvrditi zašto se Burbon Rod našao na putu uragana te da bi trebalo vidjeti okolnosti nesreće. “Obično se takva nevremena izbjegava, u njih se ne ulazi. Treba vidjeti okolnosti i zašto se to dogodilo, sigurno nitko svojom voljom ne bi ušao u takvo nevrijeme, ustvrdio je.

“Kod takvog nevremen veličina broda nema nekog utjecaja, iako je normalno bolje biti na većem nego manjem brodu. No takvo nevrijeme radi od vas ono što želi, morate se tome prilagoditi i pokušati izaći van. Gledao sam na prognozi to nevrijeme, to je moralo biti strašno”, istaknuo je dodavši da u potrazi pomažu i trgovački brodovi koji su se u vrijeme nesreće našli u blizini.

Kaže da ne zna koliko oni mogu pomoći u ovakvim uvjetima, ali da barem mogu osmatrati i možda uočiti nekog člana posade na splavi.

Prodor mora u tanker

Branko Skorić objasnio je da odluka posade da napusti brod nije laka i ovisi o situaciji. “U ovakvim uvjetima sigurno nikome ne bi padalo napamet napustiti brod bez valjanog razloga. U ovom slučaju, prema informacijama koje imamo, čini se da je došlo do prodora mora u tanker. Pretpostavljam da je moj kolega u dogovoru sa svojim časnicima odlučio napustiti brod. I oni su to učinili, vjerojatno, vidimo da su trojica spašena.

Tu splav koja je teška oko 70-80 kg u takvim ekstremnim uvjetima treba baciti u more i povući konopac koji će aktivirati inertni plin i osloboditi splav iz kontejnera. Ako to ne uspiju napraviti i kontejner krene tonuti hidrostatska kuka na 5 metara dubine će aktivirati i katapultirati splav na površinu. Da li su oni uspjeli to napraviti i u tim uvjetima napustiti brod, doći do splavi i ukrcati se – ne znam, teško je to reći, nadam se da jesu”, rekao je Skorić za HRT.

Lukša Čičovački ističe kako je teško u ovome trenutku reći kakve su šanse za spašavanje nestalih pomoraca. “Ja sam siguran da će francuski kolege sa svim drugim spasilačkim timovima koji se sada nalaze na Atlantiku napraviti sve da pronađu osobe. Hoće li te osobe biti žive ili možda neće teško je reći. To je neizvjesnost u kojoj se sada nalazimo”, kaže Čičovački.