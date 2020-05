POTONUĆE NAJVEĆE EUROPSKE EKONOMIJE: I Hrvatska ovisi o njima, poznati su razmjeri pada, ali i kada se stvari vraćaju u normalu

Prema anketi koju je proveo Ifo institut, njemački poslodavci očekuju kako će se stvari u normalu vratiti za devet mjeseci

Njemačko gospodarstvo ove će godine vjerojatno pasti za 6,6 posto, a zatim će s te razina rasti za 10,2 posto sljedeće godine, zaključak je posljednje prognoze njemačkog Ifo instituta.

“Ovo se temelji na anketi provedenoj među kompanijama u svibnju. U prosjeku, sudionici smatraju da će se njihova poslovna situacija vratiti u normalu za devet mjeseci, kazao je Timo Wollmerschaeuser iz Ifo instituta.

“To znači da bi se nakon oštrog pada od 12,4 posto u drugom tromjesečju 2020. ekomija trebala oporaviti sredinom sljedeće godine. Tek tada će proizvodnja roba i usluga dostići razinu koju bi dosegle bez koronavirus krize”, kazao je Wollmerschaeuser.

Kada se situacija vraća u normalu?

No, prognoza uvelike ovisi o tome koliko će se brzo poslovna situacija vratiti u normalu. U najbolje slučaju, tvrtke ukazuju da bi to moglo potrajati prosječno pet mjeseci. U tom slučaju ekonomija bi se ove godine smanjila za 3,9 posto s rastom od 7,4 posto sljedeće godine. U najgorem scenariju, s prosječnim razdobljem normalizacije od 16 mjeseci, ekonomska proizvodnja ove bi se godine smanjila za 9,3 posto a sljedeće godine porasla za 9,5 posto.

U većini sektora tvrtke su kazale kako će se njihova poslovna situacija vratiti u normalu za osam do devet mjeseci. Najsporije će to ići u zrakoplovstvu gdje bi vraćanje u normalu moglo potrajati 16 mjeseci. No, putničke agencije i turistički radnici, tvrtke za smještaj, restorani i ugostiteljstvo te automobilska industrija očekuju da će njihov oporavak biti sporiji od prosjeka.

Što čeka Hrvatsku?

Tijekom neke vrste karantene ekonomija se smanjila za oko 17 posto, a procjene se temelje na satistikama proizvodnje, prodaje i izvoza u ovom dijelu godine.

Ova je prognoza pripremljena na temelju pretpostavke da koronavirus nije potpuno pobjeđen, ali da se njegovo širenje može obuzdati i da se može izbjeći drugi val infekcije.

Hrvatska će ekonomija će uvelike ovisiti i o stanju gospodarstva u našim velikim trgovinskim partnerima – a Njemačka je jedan od najvećih. Europska komisija u svibnju je predvidjela kako će hrvatski BDP u ovoj godini pasti za 9,1 posto, što je nakon Grčke, Italij i Španjolske najveći pad u EU. No, Komisija smatra i kako će se naše gospodarstvo do kraja 2021. gospodarski dobro oporaviti, a tako će nešto u čitavoj EU uz nas uspjeti samo Njemačka, Austrija, Slovačka i Poljska.

