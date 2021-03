POSTOJEĆA CJEPIVA USKORO ĆE BITI NEUČINKOVITA? ‘Nastaje sve više mutacija, a ovo što sad rade neke države je poprilično opasno’

Znanstvenici smatraju kako nam je ostalo još oko devet mjeseci ili čak manje vremena prije nego se pojave mutacije virusa koje će biti otporne na sadašnja cjepiva. Gregg Gonsalves sa Sveučilišta Yale smatra da će se i oni cijepljeni možda ubrzo morati cijepiti ponovno

Hrvatska još nije cijepila niti 10 posto stanovništva, a iz svijeta već stižu najave da bi postojeća cjepiva za manje od godinu dana mogla postati neučinkovita. Naših 10 posto još je i velika brojka u odnosu na one u siromašnijim zemljama koje cjepivo još nisu niti dobile ili su ga dobile u zanemarivim količinama. Upravo bi nejednaka procijepljenost stanovništva planeta mogla dovesti do stvaranja sve većeg broja mutacija koronavirusa što bi, u konačnici, moglo negativno utjecati i na zaštitu koju nam daje preboljenje bolesti ili cijepljenje.

Kako piše britanski Guardian, neki znanstvenici smatraju kako nam je ostalo još oko devet mjeseci ili čak manje vremena prije nego se pojave mutacije virusa koje će biti otporne na sadašnja cjepiva.

“Nove mutacije nastaju svaki dan, neke od njih uspješnije su od svojih prethodnika pa se uspijevaju efikasnije i brže prenositi s čovjeka na čovjeka. Dok god ne procijepimo cijeli svijet, virus će imati prostora prenositi se i mutirati kako bi što bolje izbjegao odgovor imunološkog sustava”, rekao je Gregg Gonsalves sa Sveučilišta Yale.

mRNA cjepiva su spas, ali problem je distribucija

On dodaje da će se i oni cijepljeni možda ubrzo morati cijepiti ponovno, a u tome bi značajnu ulogu mogla odigrati mRNA cjepiva poput Pfizera i Moderne. Ona se u roku od nekoliko tjedana ili mjeseci mogu prilagoditi novim varijantama virusa, ali brzina proizvodnje i distribucije i dalje ostaju izazov. Drugi problem je što su navedena cjepiva skupa pa je manja mogućnost da do njih dođu najsiromašniji.

Zemlje poput Velike Britanije i SAD-a već su cijepile četvrtinu populacije jednom dozom, a imaju i stotine milijuna doza u zalihama. S druge strane, primjerice Južnoafrička republika ili Tajland još nisu cijepile niti jedan posto svog stanovništva. Nada leži u Covaxu, globalnoj inicijativi za opskrbu siromašnih zemalja. Očekuje se da bi ove godine mogli poslati doza za cijepljenje oko 27 posto populacije što nije dovoljno za postizanje kolektivnog imuniteta na tim područjima.

‘Ograničeno cijepljenje je opasno’

“Neke zemlje imaju plan cijepiti odraslu populaciju do ljeta, ali to se neće ostvariti u cijelom svijetu. Covax može pomoći, ali to nije dovoljno”, rekao je Max Lawson, čelnik Alijanse za cijepljenje koja poziva proizvođače cjepiva da dijele svoja znanja i tehnologiju kako bi se povećala proizvodnja.

“Cilj je globalni, jasno nam je što trebamo činiti. No, ja još ne vidim želju da se takav plan ostvari jer cijepljenje ograničeno samo na određena područja je poprilično opasno”, dodaje Lawson.

Najnovije informacije o koronavirusu pratite ovdje.