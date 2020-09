POSTAJE OZBILJNO, I MERKEL PRIPREMA IZUZETNO STROGE MJERE: Njemačka će zabraniti točenje alkohola i prebaciti školske praznike?

Angela Merkel će navodno predložiti stroge epidemiološke mjere u pokušaju zaustavljanja širenja koronavirusa u Njemačkoj, tako da bi se u nekim regijama moglo zabraniti točenje alkohola, a školski praznici bi mogli biti prebačeni sa zime na jesen

Nakon što je njemačka kancelarka Angela Merkel jučer na videokonferenciji s vodstvom svojih kršćanskih demokrata (CDU) upozorila da bi, prema epidemiološkim projekcijama, u Njemačkoj do Božića trebalo biti preko 19 tisuća novozaraženih dnevno, očekuju se nove, izuzetno stroge mjere koje će biti predložene u 12 sati na sastanku Merkel sa šefovima saveznih država.

Bild danas tvrdi da kabinet Angele Merkel ne namjerava uvoditi karantenu sličnu onoj u proljeće te da je svojim stranačkim kolegama navodno izjavila da gospodarstvo mora funkcionirati, a škole i vrtići moraju raditi, dok je nogomet u drugom planu, prenosi Tportal.

No, ako dođe do porasta broja oboljelih, ograničenja čekaju čak i one sektore koji će funkcionirati. Razmišlja se o prebacivanju školskih praznika sa zime na jesen kako bi građani smanjili odlazak u zimovališta i tako umanjili mogućnost širenja zaraze.

Mjera koja bi mogla naljutiti ugostitelje i dio javnosti jest zabrana točenja alkohola u ugostiteljskim objektima koja bi se odnosila na regije posebno pogođene koronavirusom.

Bild navodi kako njemačka vlada također namjerava uvesti globu za ostavljanje lažnih osobnih podataka pri odlasku u restorane koji će morati voditi evidenciju osobnih podataka. Privatne proslave poput vjenčanja ograničit će se na maksimalno 50 uzvanika. Nogometne utakmice bi mogle biti dopuštene, ali s brojem posjetitelja ograničenim na 20 posto kapaciteta stadiona.

