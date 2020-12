POSLJEDNJI KAMEN SPOTICANJA BILA JE – RIBA; Evo što je sve dogovoreno sporazumom s Britancima: ‘Mnogo toga će biti drugačije’

Nakon teških pregovora EU i Velika Britanija su na Badnjak postigle sporazum o trgovini. Naredna godina će početi manje kaotično. Olakšanje se osjeća na obje strane

Točno tjedan dana prije nego što na snagu stupi trgovinski sporazum između Europske unije i njene bivše zemlje članice, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, spreman je dokument od 2000 stranica, javlja Deutsche Welle.

„Ovo je dan olakšanja. Ali i tužan dan. Velika Britanija je odlučila odreći se prednosti koje članstvo nudi. Mnogo toga će od 1. siječnja biti drugačije”, komentirao je dogovor glavni pregovarač EU-a Michel Barnier.

‘Fer sporazum’

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, u Bruxellesu je izjavila kako je sporazum „dobar, fer i izbalansiran”. „Interesi EU-a su zaštićeni, ali ugovor je dobar i za Britance. Ovaj sporazum će ući u povijest. Konačno možemo Brexit ostaviti za sobom.” Von der Leyen je tijekom božićnih praznika prije svega zaokupljena pripremom europske kampanje za cijepljenje protiv koronavirusa, koje bi trebalo početi u nedjelju.

Johnson želi iskoristiti šanse

Dogovor postignut na Božić britanski premijer građanima svoje zemlje može predstaviti kao neku vrstu božićnog poklona. Boris Johnson je u Londonu pokazao zadovoljstvo: „Postignut je sporazum o slobodnoj trgovini s kojim Velika Britanija može sačuvati svoj suverenitet”.

On je svojim sunarodnjacima obećao da će stvari uskoro krenuti nabolje i da će Velika Britanija napredovati. „Mi smo nacija koja je iznova postala neovisna i sada je trenutak da iz toga izvučemo najbolje”, kazao je Johnson i dodao da će EU uvijek ostati prijatelj.

Bescarinska trgovina ostaje

Sporazumom je predviđeno da EU i Velika Britanija nastave razmjenjivati robu bez carina i bez ograničenja u količini. Roba će doduše na granicama biti kontrolirana, ali bi kroz zajedničke administrativne propise kontrole trebale biti što je moguće manje. Ovaj trgovinski sporazum je opsežniji nego s bilo kojom drugom zemljom izvan EU-a.

Zajednička pravila

Proizvodi koji budu odobreni na tržištu Velike Britanije ubuduće se neće automatski moći izvoziti u EU. Dvije strane postigle su dogovor o takozvanom fer terenu, kojim bi se trebali omogućiti jednaki uvjeti na tržištu. EU i Velika Britanija bi se u principu trebale pridržavati istih pravila kada je riječ o državnim subvencijama, zaštiti okoliša ili o zaštiti na radu. Velika Britanija međutim neće biti obavezna automatski usvajati sve propise iz Bruxellesa.

Ako dođe do spora, on se neće rješavati pred Sudom EU-a, nego pred zajedničkim vijećem. Ta točka je naročito bila važna Johnsonu i zagovornicima Brexita: kontrola nad vlastitim zakonima i propisima. “Vratiti kontrolu!” (Take back control). Ako Velika Britanija ubuduće bude htjela prodavati robu koja odstupa od pravila igre, EU će imati pravo uvođenja kaznenih carina.

Financijska branša nije uključena u sporazum

U trgovinski sporazum nisu uključene financijske usluge banaka i osiguravajućih kompanija, koje čine sedam posto bruto domaćeg proizvoda Velike Britanije (2,5 bilijuna eura).

Financijske proizvode sada pojedinačno trebaju odobravati nadzorni odbori i jedne i druge strane. Kako bi, bez mnogo birokracije, mogle nastaviti s radom u EU, mnoge banke iz Londona, već su osnovale podružnice u zemljama EU-a.

Dalekosežna suradnja

Sporazumom je regulirana i suradnja EU-a i Velike Britanije kada je riječ o razmjeni podataka, suradnji sigurnosnih službi, vanjskoj politici, zaštiti klime, znanosti i razmjeni studenata. Regulirani su i transport, zračni, pomorski i željeznički promet, provjera identiteta i pravo boravka građanki i građana.

Građani EU-a ubuduće će prilikom doseljavanja u Veliku Britaniji biti tretirani kao i svi ostali strani državljani. I obrnuto. Za osobe koji već žive u EU s britanskom putovnicom ili za one iz EU-a koji žive u Velikoj Britaniji, važit će posebna pravila i prijelazni rokovi.

Na kraju je bila riba

Posljednji kamen spoticanja u pregovorima bila je riba. „Uglavnom se radilo o političkom simbolu”, kažu diplomati EU-a u Bruxellesu. „Velika Britanija ne može biti jedina pomorska zemlja na svijetu koja nema kontrolu nad svojim vodama”, rekao je Johnson.

Velika Britanija će primati financijsku nadoknadu za 25 posto ulovljene ribe. Ribarski brodovi EU-a moći će još najmanje pet i pol godina loviti ispred britanske obale. Nakon toga će se ponovo pregovarati.

Kancelarka Merkel hvali sporazum

Njemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je zadovoljstvo zbog dogovora koji je postignut u posljednji trenutak. „Ujedinjeno Kraljevstvo će ostati važan partner Njemačke i Europske unije.”

Njemačko predsjedništvo EU-om se sada želi pobrinuti za to da 27 zemalja članica narednih dana odobre postignuti sporazum kako bi 1. siječnja stupio na snagu. Britanski parlament bi ga mogao ratificirati netom pred kraj godine. Europski parlament će to nadoknaditi početkom godine.