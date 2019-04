POSLJEDNJI DANI MIRE MARKOVIĆ: Živjela je u elitnom dijelu Moskve, a onda je slomila ruku nakon čega kreću komplikacije…

Mira Marković, udovica Slobodana Miloševića, preminula je zbog upale pluća nakon operacije u Moskvi

Danas je zbog upale pluća nakon dvije operacije u Moskvi preminula Mira Marković, prva predsjednica Jugoslavenske levice (JUL) i udovica nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića, rekao je Dragan Radović, prenosi b92. Sve je počelo prije više od mjesec dana kada je pala i slomila desnu ruku. Morala je ležati, no došlo je do komplikacija i vode u plućima, što je izavalo upalu i dovelo do smrti. Navodno je željela da bude sahranjena u Požarevcu na grobnom mjestu uz supruga.

Život u elitnom dijelu Moskve

Neposredno pred ubojstvo Zorana Đinđića, pobjegla je u Rusiju nakon afere sa zlouporabom dodjele državnih stanova 2000. godine od pravosudnih tijela Srbije. Živjela je u stanu u elitnom dijelu Moskve, no o tom dijelu života malo je poznatih informacija, piše Blic. 2010. godine dobila azil u Rusiji, a boravak u skupocenom stanu za to vrijeme, izazvao je sumnje da su njezin raskošni život kao žene Slobodana Miloševića plaćali državljani Srbije. Tim više što je mirovina od 58.000 dinara (oko 3650 kuna) navodno bila njezin jedini prihod.

Pokojni Miloševićev brat Borislav, nekadašnji ambasador SR Jugoslavije u Moskvi, tvrdio je da Mira i njezin sin Marko “žive normalnim životom” u Barvihi, luksuznom moskovskom predgrađu.

Akademska i politička karijera

Inače Mira je rođena 10. listopada 1942. u Požarevcu, studirala je sociologiju na Sveučilištu u Beogradu, gde je i doktorirala. Osim po bogatoj akademskoj karijeri (bila je profesorica sociologije na fakultetu i objavila oko 100 radova iz područja sociologije), bila je poznata i po političkom angažmanu.

Jedna je od osnivača JUL-a koju su činile 23 ljevičarske i komunističke partije, a do listopada 2000. godine njezina je stranka bila glavni koalicijski partner Miloševićevoj Socijalističkoj partiji Srbije (SPS). Nekoliko godina nakon pada Miloševićeva režima, protiv Mirjane je podignuta optužnica zbog tvrdnji da je Živku Knežević, bivšu generalnu tajnicu Vlade Republike Srbije i članicu Komisije Vlade za stambena pitanja poticala da dodijeli stan dadilji njezinog unuka Ilonija Pešića.

Srpski Interpol 2005. godine raspisao je tjeralicu za njom. Međutim, njezino privođenje nije bilo moguće jer je u Rusiji imala status političke izbeglice. Upravo zbog bijega Mira nije prisustvovala na Miloševićevu pogrebu, koji je u ožujku 2005. godine preminuo u pritvoru Haaškog suda.

Ukinuta presuda

Prošlog mjeseca Žalbeni sud u Beogradu ukinuo presudu kojom bila osuđena na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Naloženo je da joj se suđenje ponovi pred Višim sudom u Beogradu te otklone sve nelogičnosti iz presude i povrede krivičnog postupka.

Nalogodavac ubojstva?

Osim toga, u medijima se spekuliralo da je Mirjana Marković mogući nalogodavac ubojstva Ivana Stambolića i Slavka Churuvije i organizator grupe za krijumčarenje cigareta.