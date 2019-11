POSLAO DRAMATIČNO UPOZORENJE PUTNICIMA: ‘U ovom zrakoplovu možete se ugušiti, pitanje je vremena kad će se nešto dogoditi!’

Bez maski i kisika, na visini od 10.600 metara, putnici bi pali u nesvijest za manje od minute, a na 12.000 metara to bi se dogodilo za 20 sekundi

Zviždač John Barnett zabrinuo je jutros cijeli svijet tvrdnjom da bi putnici u Boeingovom 787 Dreamlineru mogli ostati bez kisika u maskama dođe li do iznenadne dekompresije (pada tlaka) u avionu. On tvrdi kako bi četvrtina sustava za opskrbu kisikom mogla biti neispravna što znači da možda neće funkcionirati u trenutku kad je to najviše potrebno, piše BBC.

Barnett kaže i kako su dijelove s greškom u tvornici namjerno ugrađivali u avione.

Boeing je odbacio njegove optužbe uz napomenu kako svi njihovi zrakoplovi udoovljavaju najvišim standardima sigurnosti i kvalitete. Kompanija je, inače, došla pod lupu javnosti nakon što su im u posljednjih godinu dana pala dva aviona tipa 737 Max.

U nesvijesti za 20 sekundi

Barnett je u Boeingu radio 32 godine kao inženjer za kontrolu kvalitete, a umirovio se u ožujku 2017. godine. Posljednjih sedam godina radnog vijeka bio je zaposlen u Boeingovoj tvornici u Južnoj Karolini, jednoj od dvije tvornice u kojima se proizvodi 787 Dreamliner.

“Htjeli su ga što prije izbaciti na tržište, proizvodnju su brzali i zanemarili neke sigurnosne procedure. Ima višegodišnje iskustvo i bojim se da je samo pitanje vremena kad će se nešto dogoditi sa 787. Molim Boga da sam u krivu”, kaže Jonh.

On je još 2016. BBC-ju prvi put govorio o problemima sa sustavom za opskrbu kisikom u izvanrednim situacijama. Takav sustav ima zadaću putnike i posadu održati živim u slučaju pada tlaka tijekom leta. Maske s kisikom trebale bi iskočiti iz stropa i biti spremne za upotrebu. No, problem se javlja ako iz njih kisik ne krene.

Bez maski i kisika, na visini od 10.600 metara, putnici bi pali u nesvijest za manje od minute, a na 12.000 metara to bi se dogodilo za 20 sekundi. Uslijedilo bi potom oštećenje mozga, a zatim i smrt.

‘Kupili smo neispravne boce, ali smo ih vratili’

Boeing je priznao kako je od proizvođača kupio neke neispravne boce s kiskom, ali dodaju i da su ih zamijenili:

“Kad smo shvatili da su problematične, maknuli smo ih iz proizvodnje tako da one nisu ugrađene u naše avione. Sve probleme prijavili smo proizvođaču.”

Iako su nagle dekompresije rijetka pojava, one se ipak događaju. U travnju 2018., primjerice, komadi oštećenog motora pogodili su prozorsko staklo na zrakoplovu američkog Southwest Airlinesa. Putnik koji je sjedio do prozora je preminuo jer nije bio u mogućnosti koristiti masku za kisik poput ostalih u avionu.