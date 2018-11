PORNO-AFERA U BIH: Moćni poduzetnik tvrdi da je žrtva ucjene, a odvjetnik oštećene uzvraća: ‘E to sam čekao, sad ćete sve čuti’

‘Tražio je da sve zataškam, a zauzvrat će on popraviti ugled mojoj klijentici’

Sabahudin Blažević, moćni poduzetnik iz Bihaća optužen je da je potajno snimao partnerice te potom te snimke objavljivao na porno stranicama. Prijavila ga je Bišćanka, koja je na drugim snimkama prepoznala još 8 djevojaka. No izgleda da je to bio tek mali dio afere koja potresa BiH.

Nudio posao i ucjenjivao djevojke?

PORNO-AFERA POTRESA BIH: Moćni poduzetnik blizak najjačoj stranci tajno snimao partnerice i onda objavljivao uratke na porno-stranicama

Nagađalo se kako je djevojkama nudio i posao te da je neke ucjenjivao kada su poželje prekinuti s njim. Nakon što je objavljeno kako je policija podigla kaznenu prijavu, pisalo se i kako je pobjegao iz BiH. Na sve to reagirao je, ali naravno, preko odvjetnika.

Sada Blažević tvrdi kako je on zapravo žrtva ucjene. Također, oženjeni poduzetnik koji je snimao seks s brojnim ženama ne demantira objavu snimki, nego se žali kako zbog pisanja o slučaju trpi njegova obitelj.

‘Obitelj mog klijenta trpi’

“Nakon brojnih natpisa na pojedinim internet-portalima da je Sabahudin Blažević pobjegao u inozemstvo, ovim putem takve navode želim demantirati te istaknuti da je moj klijent u svakom trenutku bio u BiH i dostupan svim institucijama u BiH.

Također, želim istaknuti da je objavom ovakvih neistinitih tekstova i članaka putem pisanih i elektronskih medija nanijeta golema financijska šteta mom klijentu, a da i ne govorimo o nematerijalnoj šteti koju trpe on i njegova obitelj. Dakle, jasno ističemo da se ovdje radilo o školskom primjeru ucjene, što će kasnije i utvrditi nadležni organi, kao i motiv zbog kojih je ovo sve plasirano, a što na kraju prima i političke konotacije.

Jutros je moj klijent osobno bio u nadležnom tužilaštvu i napominjemo da isti nema status osumnjičenog lica” prenosi Avaz priopćenje Blaževićevog odvjetnika Mirsada Crnovršanina.

‘Nudio je da popravi ugled’

Zastupnik Bišćanke koja je prijavila poduzetnika jedva je dočekao takve optužbe, jer kako kaže, nakon njih konačno može reći što je sve poduzetnik pokušao ne bi li spriječio prijavu. Među ostalim zvao ga je tražeći da sve zataška a zauzvrat će on njoj popraviti ugled

“Na osnovu čega bi moja klijentica ucjenjivala bilo koga u ovom slučaju? Valjda bi ga neko ucjenjivao prije nego što je sve objavljeno. Ovdje na ucjenu može ličiti jedino to što je prijavljeni mene zvao i pokušao da se sastanemo da me pridobije da se, kako je rekao, dogovorimo. Sada radi istinitog izvještavanja javnosti sve ovo mogu reći, kao i to da mi je tražio da ja završim demanti u medijima, a da će on, kako je kazao, „popraviti ugled mojoj klijentici“. Ja zastupam svoju klijenticu i vodim njen slučaj, ostalo treba provjeriti Tužilaštvo po službenoj dužnosti. Ponavljam, sa strane moje klijentice ovdje nema nijednog aspekta ucjene. Ako ga neko drugi ucjenjuje, to trebaju ispitati nadležni organi” ističe Anel Kurtović, prenosi Avaz.