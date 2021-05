PORFIRIJE O STEPINCU: ‘Papi je hvalio Pavelićevo kršćanstvo, skoro kao vjeru apostolskih razmjera. Ali, nije mu bilo lako…’

‘Imam pravo, u najmanju ruku, zamisliti se nad rečenicom koja hvali kršćansku vjeru Pavelića gotovo kao vjeru apostolskih razmjera, ili nad rečenicom koja kaže da treba biti oprezan pri prevođenju pravoslavnih u katolike…’

Porfirije Perić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, ispričao je za Večernji list kako se osjećao u trenutku kada je na njega pao izbor da bude novi čelnik SPC-a. No, osvrnuo se patrijarh i na Alojzija Stepinca.

“Prijatelji su mi rekli da postoji videosnimka neposredno nakon izbora na kojoj nekome kažem: ‘Bože, što me snađe?’ S jedne strane su pomiješani oni osjećaji kojima u takvim trenucima čovjek ne vlada, makar ne potpuno: iznenađenje, zbunjenost, nedoumica, zapravo strah jesam li dostojan, mogu li ispuniti ono za što su me izabrali…

Istina je, imam sada i neke druge, različite obveze, ali neću zaboraviti Baniju i moje Zagrepčane. Samo da Bog da i da prestanu potresi”, kazao je patrijarh o trenutku kada je postao novi šef SPC.

PATRIJARH PORFIRIJE OGLASIO SE O STEPINCU: ‘Ne vjerujem da je bio izravno umiješan u zlodjela, ali imam problem s nekim postupcima’

Komentirao Stepinca i njegovo hvaljenje ‘Pavelićeve vjere’

Osvrnuo se Perić i na svoje komentare sadržaja iz pisama što ih je nadbiskup Alojzije Stepinac 1941. pisao papi Piju XII. Njegove komentare je povjesničar Jure Krišto, kao član katoličko-pravoslavne hrvatsko-srpske komisije, o Stepincu predbacio zbog navodnog iznošenja dokumenata u javnost.

“Svima je poznato da vatikanski arhivi vezani za razdoblje kojim smo se u radu komisije bavili više nisu pod embargom i da su dostupni svima. Dopustit ćete, međutim, da baš kao što uvaženi gospodin postulator ima pravo da ne vidi ništa problematično u spomenutim pismima, i ja, i to ne kao episkop ili svećenik, čak ni kao kršćanin, nego kao najobičniji čovjek imam pravo, u najmanju ruku, zamisliti se nad rečenicom koja hvali kršćansku vjeru Pavelića gotovo kao vjeru apostolskih razmjera, ili nad rečenicom koja kaže da treba biti oprezan pri prevođenju pravoslavnih u katolike, jer u mnoštvu onih koji prelaze iz pravoslavne u katoličku vjeru ima i poneko tko to čini iz interesa, kao da je tobože riječ o dobrovoljnoj, slobodnoj promjeni vjere pokrenutoj oduševljenjem.

Ili, da mi je problem rečenica koja govori o tome koliko je vremena potrebno da pravoslavni Srbi budu likvidirani… Pritom, jasno sam rekao, i to i ovdje ponavljam, da sam svjestan da su okolnosti u kojima je Stepinac živio i djelovao bile više nego teške i komplicirane, da mu nije bilo nimalo jednostavno i lako. To što ja mislim, naravno, ne obvezuje nikoga, ali dopustit ćete da, ako dajemo pravo svakome da ima svoj stav, i ja, kad mi je već ovakvo pitanje postavljeno, imam pravo i dužnost iznijeti svoje mišljenje. Ako je, pak, nekome problem to što ja imam problema s iskazima u pismu o kojem je riječ, mogu samo reći da mi je zaista žao”, rekao je Porfirije za Večernji list.

EKSKLUZIV: Donosimo dijelove Stepinčevih pisama o ustašama, Paveliću, Srbima i rasnim zakonima o kojima priča Porfirije i Hrvatska