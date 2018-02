POPUSTILI PRITISCIMA: Poljska odgađa primjenu spornog zakona o holokaustu

Izrael je uspio natjerati Poljsku da odgodi primjenu novog zakonao holokaustu u kojem je zabranjeno spominjati da su i neki Poljaci sudjelovali u progonu Židova.

Poljska vlada odgodit će primjenu kontroverznog zakona o holokaustu kojim se zabranjuje spominjanje Poljske u kontekstu zločina nad židovskim narodom za vrijeme Drugog svjetskog rata, prenose u subotu izraelski mediji.

Zabranjeno Poljacima pripisivati nacističke zločine

U spornom zakonu stoji da se novčanim ili zatvorskim kaznama do tri godine mogu kazniti oni koji “naciji ili poljskoj državi” pripisuju zločine koje su počinili njemački nacisti u okupiranoj Poljskoj. Njime se predviđa do tri godine kazne zatvora za one koji koriste termin “poljski logori smrti” za nacističke logore na teritoriju okupirane Poljske, ali i za one koji tvrde da su i neki Poljaci sudjelovali u pogromu Židova za vrijeme nacizma.

Iako je mjera već dobila podršku poljskog parlamenta i predsjednika Poljske, Varšava je na zahtjev Izraela odlučila odgoditi njegovu primjenu, tvrdi izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, a prenosi Haaretz. Taj izraelski list dodaje kako će poljska delegacija uskoro stići u Izrael kako bi razgovarala o postizanju kompromisa oko tog zakona koji mnogi vide kao pokušaj da se ublaži poljska uloga u holokaustu.

Izraelskim dužnosnicima posebno smeta odlomak u kojem vide pokušaj negiranja sudjelovanja nekih Poljaka u istrebljenju Židova, čak mogućnost gonjenja preživjelih iz holokausta koji bi ukazivali na takve slučajeve.