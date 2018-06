POPULIZAM I KSENOFOBIJA ŽDERU EUROPU: Moralno sramotne metode možda donose pobjedu na izborima, ali i mnogo smrti

Dok god populisti poput njega ne slušaju priče migranata, njihovi napori u rješavanju problema migrantske krize neće ničemu koristiti. Sa sve više žrtava i uz kriminalizaciju migracija u tranzitnim zemljama na Mediteranu i diljem Europske unije, bit će samo sve više kršenja ljudskih prava i sve više ljudskih žrtava.

Novi talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Salvini dočekao je 158 migranata spašenih u Mediteranu nakon iskrcavanja na Siciliji ne baš ohrabrujućim riječima. ‘Dobra vremena za ilegalne migrante su završila’, rekao je Salvini. On je sada jedan od najmoćnijih političara u talijanskoj vladi koja preuzima zemlju, a već je ranije zapamćen po zapaljivoj retorici o migracijama, tako da nije ostavio nikakve nejasnoće kada je riječ o njegovim namjerama. ‘Spakirajte svoje torbe’, poručio je Salvini migrantima.

‘Samo humani pristup može riješiti ovu krizu’

Craig Spencer, liječnik i stručnjak za javno zdravstvo koji radi na brodu za potragu i spašavanje na Mediteranu za Liječnike bez granica, te pomoćnik profesora u programu prisilnih migracija i zdravlja na Sveučilištu Columbia, piše za Politico da Salvini i ostali koji su poput njega, moraju shvatiti da ono što ti migranti proživljavaju definitivno nisu ‘dobra vremena’, kako je on to rekao.

Dok god populisti poput njega ne slušaju priče migranata, njihovi napori u rješavanju problema migrantske krize neće ničemu koristiti. Sa sve više žrtava i uz kriminalizaciju migracija u tranzitnim zemljama na Mediteranu i diljem Europske unije, bit će samo sve više kršenja ljudskih prava i sve više ljudskih žrtava. Samo humani pristup može riješiti ovu krizu, smatra Spencer koji je i sam kao dio liječničkog tima koji brine za migrante na Siciliji, čuo nebrojene priče o zlostavljaju, nasilju i silovanju. Mnogi su migranti zadržani u Libiji, gdje ih redovito porobljuju i muče za otkupninu. Nitko od njih nije se ukrcao na brodove s torbama, za koje Salvini sada kaže da moraju spakirati.

Među spašenim migrantima bio je i mladić koji je pobjegao od rata u Kamerunu. Tijekom njegovog putovanja prema Sjevernoj Africi, više su ga puta kupovali i prodavali, a i sam je vidio silovanja i ubijanja mnogih žena i muškaraca. Na njegovom su tijelu jasno vidljive rane koje su posljedice takvog mučenja. Prije nego što su stigli na sigurno, među liječnike s kojima Spencer radi, migranti su se na gumenom brodu bojali da je liječnički brod zapravo dio libijske obalne straže. Strahovali su jer su znali kakvo ih zlostavljanje čeka u Libiji pa su odlučili uništiti gumeni čamac na kojem su bili. To im je bilo draže nego da ih libijske vlasti vrate onamo i nastave mučiti. A takve su priče česte.

‘Groblje europskih vrijednosti’

Priče brojnih pacijenata ovog liječnika to potvrđuju. Dok Europska unija želi smanjiti broj ljudi koji migriraju u Europu i pritom stvara sve više opasnih i smrtonosnih putovanja za one koji bježe ih svojih zemalja, odluka o suradnji s Libijom dovela je do sve većeg kršenja ljudskih prava. Libija nije sigurna zemlja. Talijanski je sud prošlog mjeseca ponovio da se, prema međunarodnim zakonima o ljudskim pravima, ljudi spašeni u međunarodnim vodama, ne mogu vratiti natrag u Libiju. Slučaj iz 2009. u kojem su državljani Somalije i Eritreje to i potvrđuje. No ti zakoni i brojne priče o zlostavljanju nisu zaustavile Italiju i EU od korištenja zakonitih, ali moralno sramotnih metoda u kojima upravo to čine.

Talijanska podrška Libijskoj obalnoj straži Mediteran je pretvorila u ‘groblje europskih vrijednosti’, smatra Spencer i dodaje da je Italija na taj način pomogla vratiti te ljude u nehumane uvjete u Libiju, čime je povećala vjerojatnost njihove smrti na moru. Isto vrijedi i za pustinje u Sjevernoj Africi, koje su mnogi od tih migranata morali prijeći kako bi konačno došli do Italije. Spencer za Politico opisuje priču jednog mladića koji je svjedočio smrti svojih prijatelja s kojima je putovao. No svaka osoba s kojom je razgovarao imala je slično iskustvo. Europska je politika na tom području dovela do kriminalizacije migracija, što je te ljude primoralo da krenu još opasnijim rutama.

Pomoć EU tranzitnim zemljama

EU je povezala pomoć za razvoj sa strogim migracijskim politikama u tranzitnim zemljama. Tako je primjerice Niger, glavna tranzitna zemlja za većinu migranata koji putuju prema Europi, postala zemlja koja prima najviše strane pomoći po glavi stanovnika. Alžir je zbog toga u posljednjih nekoliko mjeseci ostavio tisuće ljudi u pustinji, bez hrane i vode. Među brojnim migrantima u Italiji je i 17-godišnja djevojka iz Nigerije, koja je u Libiji bila prisiljena na seksualno ropstvo, a ako bi se usprotivila, tukli su ju. Bila je prisiljena i na pobačaj. Njezina je tužna priča samo jedna od mnogih sličnih priča žrtava torture, silovanja i nasilja svih onih koji traže zaštitu u Europi.

Snažna retorika protiv imigranata mogla bi Salviniju i ostalim populistima donijeti uspjeh na izborima. No to im neće pomoći riješiti problem. Jedini način na koji je moguće uspješno se nositi s izazovima migracija u Italiji i ostatku Europske unije je taj da se razvije održiv, realističan i humani pristup ovoj krizi, smatra Spencer.