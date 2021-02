‘POPLAVA’ LAŽNJAKA: Kriminalci putnicima prodaju krivotvorene PCR testove – cijena ide do 300 eura; ‘Izgledaju jako uvjerljivo’

Kriminalcima ni pandemija nije stala na put kada je riječ o ilegalnom poslovanju jer su se očito brzo prilagodili i počeli trgovati, pored spomenutih negativnih testova, lažnim lijekovima i zaštitnom opremom

Na početku pandemije korone granice su u svijetu bile zatvorene te su putovanja bila onemogućena, osim za one koji su se zatekli u drugim državama pa su morali biti vraćeni u svoju matičnu zemlju. Situacija s putovanjima polako se stabilzirala pa je sada moguće prijeći granicu i otputovati u stranu zemlju.

No, ništa ne ide bez negativnog PCR testa. Neki smatraju da je testiranje prije putovanja trošenje vremena te su uvjereni da nemaju Covid pa onda posežu za ilegalnim načinima. Negativni PCR test prodaje se za 40-50 eura ili 100 funti i putnicima omogućuje da lažiraju svoje zdravstveno stanje.

Kriminalcima ni pandemija nije stala na put kada je riječ o ilegalnom poslovanju jer su se očito brzo prilagodili i počeli trgovati, pored spomenutih negativnih testova, lažnim lijekovima i zaštitnom opremom.

Lažni testovi u Francuskoj koštaju 300 eura, a može se dobiti i kazna zatvora

Večernji list piše da Europol upozorava da diljem europskog kontinenta, na kolodvorima, aerodromima i preko interneta, kriminalne skupine prodaju lažne Covid testove, odnosno certifikate o cijepljenju. Naime, krivotvorenje je toliko dobro napravljeno da uopće ne izgledaju kao lažnjaci. Istraživanje kriminalaca počelo je nakon što je više država EU prijavilo prodaju lažnih testova.

Jedan je španjolski liječnik policiji prijavio kruženje testova sa zaglavljem jednog medicinskog laboratorija, koji su lažni, ali uvjerljivi. Policija je u Francuskoj pak uhvatila sedam osoba nakon što je na pariškom aerodromu “Charles de Gaulle” jedan putnik pri kontroli putovnica pokazao krivotvoreni test. Istraživanjem slučaja francuska je policija privela sedam ljudi koji su na tom aerodromu prodavali lažne testove. Njihova cijena penje se i do 300 eura.

Osobama koje su prodavale krivotvorene testove prije kazna zatvora do pet godina i novčana kazna u iznosu od 375.000 eura, prema francuskom zakonu. Prodavači lažnih testova uhvaćene su i na britanskom aerodromu u Lutonu gdje je cijena testa iznosila 100 funti. Inače, takvi testovi prodaju se i preko interneta, stoga Europol upozorava da postoje i mobilne aplikacije koje krivotvorene testove prodaju po cijeni od 40 do 50 eura, prenosi Večernji list. Riječ je o znatno nižoj cijeni i to za 150 eura, koliko u prosjeku stvarni test i košta u Europi.

Takva vrsta kriminala opstat će dok se ne ukinu restrikcije putovanja

Europol upozorava da će takva vrsta kriminala živjeti sve dok na snazi budu restrikcije putovanja. Dodaju da je krivotvorene testove odnosno potvrde o cijepljenju relativno lako napraviti zbog dostupnosti visokokvalitetnih štampača, prenosi Večernji list.

K tome, dokumenti se lako mogu krivotvoriti i uz pomoć raznih softvera. Kriminalcima olakotnu okolnost stvara i manjak biometrijske zaštite kakva je primjerice u osobnim iskaznicama ili putovnicama, što je puno teže lažirati. Osim Europola, na taj oblik kriminala upozorio je i Interpol. Oni su u par navrata izvijestili da različite kriminalne grupe prodaju lažna cjepiva pod prava kao i krivotvorenu zaštitnu medicinsku opremu.

Na tom “prljavom” poslu zarađuju milijune eura.

