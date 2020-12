POOŠTRAVANJE MJERA NA SKIJALIŠTIMA U AUSTRIJI: Ministar gospodarstva: ‘Dođite, ali u popodnevnim satima’

Tijekom vikenda je, unatoč ograničenjima i desetodnevnoj karanteni za sve koji stižu iz inozemstva, zabilježen porast posjetitelja na nekoliko austrijskih skijališta

Nekoliko je austrijskih skijališta odlučilo pooštriti mjere zaštite od koronavirusa nakon što je tijekom vikenda u njima zabilježen velik broj posjetitelja, turista i skijaša.

Mjere uključuju dodatno ograničenje broja parkirnih mjesta, više prostora za čekanje u redovima te više osoblja koje će osiguravati provedbu reda i poštivanje mjera, izvijestile su vlasti savezne države Gornje Austrije koja je u nedjelju zbog sunčana vremena privukla velik broj posjetitelja zbog kojih su nastale velike gužve.

“Vodeći računa o osobnoj odgovornosti, pozivam skijaše da dođu na skijališta, no ako je to moguće, tek u poslijepodnevnim satima, jer u to doba oni ‘jutarnji’ gosti kreću kućama pa tako mogu izbjeći gužvu”, rekao je ministar gospodarstva Gornje Austrije, Markus Achleitner.

ITALIJA TRAŽI ZATVARANJE SKIJALIŠTA U EU, AUSTRIJA SE PROTIVI: ‘Ako EU želi zatvaranje, morat će nam to i platiti’

Otvorena brojna skijališta u Austriji

U Austriji su trenutačno otvorena brojna skijališta, no većinom ih koristi samo lokalno stanovništvo. Naime, svi oni koji stižu iz inozemstva moraju najprije biti u desetodnevnoj karanteni. Usto, svi skijaši stariji od 14 godina moraju nositi visokokvalitetne maske, koje su prema standardima EU-a klasificirane kao FFP2. Dok čekaju u redovima ili se voze u gondolama moraju ih nositi preko nosa i usta.

Skijalište u Ischglu, koje je ranije ove godine identificirano kao ishodište brojnih slučajeva zaraze koronvirusom koji se potom proširio brojnim europskim državama, jedno je od onih koja su početak nove sezone skijanja odlučila odgoditi do siječnja.

Operateri žičara u Ischglu upozoravaju posjetitelje da je skijalište povezano sa žičarama u susjednoj Švicarskoj, pa osobe koje odluče skijati u objema državama moraju voditi računa o mogućoj desetodevnoj karanteni pri povratku u Austriju.

PROMETNI KOLAPS NA SLJEMENSKOJ CESTI: Kolona duga pet kilometara, na pojedinim dijelovima promet regulira policija