PONOVO ZAOŠTRAVANJE ODNOSA IZMEĐU DVIJE NAJVEĆE SILE: Posljedice bi brzo mogao osjetiti cijeli svijet

Trump krivi isključivo drugu stranu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu kako je Kina “prekinula sporazum” koji je postigla u trgovinskim razgovorima sa SAD-om, obećavajući i da neće odustati od uvođenja novih carinskih tarifa na kinesku robu.

Ured američkog predstavnika za trgovinu priopćio je da će se tarife na kinesku robu u vrijednosti od 200 milijardi dolara povećati na 25 posto, sa 10 posto, i to u 12,01 sati u petak, usred dva dana susreta potpredsjednika Kine Liu Hea i Trumpovih glavnih trgovačkih dužnosnika u Washingtonu.

‘Nećemo prestati dok Kina ne prestane krasti naše radnike’

Obraćajući se na skupu na Floridi u srijedu, Trump je optužio Kinu za prekid sporazuma te da će Peking platiti ako se ne postigne sporazum.

“Upravo sam najavio da ćemo povećati carine na kinesku robu i da se nećemo povlačiti dok Kina ne prestane varati naše radnike i krasti naše poslove, i to će se dogoditi, inače ne moramo poslovati s njima”, kazao je Trump na skupu, dodajući da je Kina prekinula posao i da “Ne mogu to učiniti. Znači, plaćat će. Ako se ne dogovorimo, ništa loše u uzimanju više od 100 milijardi dolara godišnje”.

Trumpovi komentari potaknuli su krug prodaje na azijskim tržištima, a Peking je priopćio kako će uzvratiti u slučaju povećanja tarifa.

“Kineska strana izražava duboko žaljenje što će, ako se uvedu američke carinske mjere, Kina morati poduzeti potrebne protumjere”, izjavilo je kinesko ministarstvo trgovine na svojoj internetskoj stranici, bez elaboriranja.

Dvije najveće svjetske ekonomije bile su upletene u ‘tarifni rat’ od srpnja 2018. zbog zahtjeva SAD-a da azijska sila usvoji političke promjene koje bi, između ostalog, bolje zaštitile američko intelektualno vlasništvo i učinile dostupnije američke tvrtke kineskom tržištu.

Očekivanja su do nedavno bila na visokoj razini da se može postići dogovor, no prošlog je vikenda došlo do raskola nad predloženim sporazumom.