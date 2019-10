PONOVNO SE ZAHUKTAVA BALKANSKI MAFIJAŠKI RAT: Mladić s kapuljačom bacio bombu na kafić, u sekundi se čula detonacija

Od siline eksplozije popucala su stakla na lokalu, a u napadu je srećom uništen samo inventar i nitko nije stradao jer tada u kafiću nije bilo osoblja

U nikšićkom kafiću je 3. listopada nepoznati mladić s kapuljačom na glavi bacio eksplozivnu napravu. Kurir doznaje da je lokal “Tani” u vlasništvu Ranka Radulovića (58) za kojeg crnogorsko tužiteljstvo tvrdi da je vođa “nikšićke grupe” i bliski suradnik “škaljarskog klana”. Inače, Raduloviću se sudi zbog planiranja likvidacija u ime škaljarskog klana.

Snimka napada ustupljena je Kuriru te pokazuje mlađeg muškarca u majici s kapuljačom kako dolazi do kafića iz ulice koja se nalazi preko puta lokala. Potom zamahuje rukom i snažno baca bocu prema lokalu. Boca pada kod ulaza, a mladić brzo bježi ulicom kojom je došao. Iz boce počinje izlaziti dim te se nakon nekoliko sekundi čuje snažna detonacija. Od siline eksplozije popucala su stakla na lokalu, a u napadu je srećom uništen samo inventar i nitko nije stradao jer tada u kafiću nije bilo osoblja. Bio je samo čuvar koji je čuo udarac i potom vidio bocu koja se dimila. Uspio ju je odgurnuti nogom, ušao je u lokal i sakrio se iza šanka.

‘Onaj tko je pokušao atenat na mene znao je moje kretanje nakon zatvaranja lokala’

Sin Ranka Radulovića, Željko (18) smatra da je ovo planirani atenat na njega. Tvrdi da je osoba dobro znala njegovo kretanje nakon smjene i zatvaranja kafića. Osim toga, osvrnuo se i na svog oca i napade na njega.

“Osoba koja je pokušala izvršiti atentat na mene, veoma je dobro znalo moje kretanje i da nakon zatvaranja lokala jer uvijek siđem popiti kavu sa osobljem ili stražarom. Na sreću, duže sam se zadržao u stanu i tako izbjegao sudbinu mnogih nedužnih u Crnoj Gori. Ja sam sin onoga koga su predstavili kao najveću opasnost za Crnu Goru, a to ću i ostati, bez obzira što na naše živote nasrću oni koji su se pronašli u raznoraznim pričama iz kuloara u kojima ja i moja obitelj nikada nismo sudjelovali. Ako smo i imali nesporazuma uvijek smo to rekli u lice, a ne u mraku i mučki. Nadam se da će država poduzeti sve da spriječi ovakvo uznemiravanje građana i da će uspjeti zaštititi moj život i imovinu”, kazao je mlađi Radulović za crnogorske medije.

Uz oca i sin je optužen u postupku koji se vodi protiv oca, no on se brani sa slobode i nalazi se pod nadzorom policije. Željkov otac uhićen je na ljeto 2018. s još nekoliko osoba. Njegova “nikšićka grupa” sumnjiči se da je po naređenju škaljarskog klana, braće Igora i Jovana Vukotića, trebala likvidirati policijske čelnike, ali i osobe koje su na meti tog klana. Ranko Radulović je na sudu do kraja negirao povezanost s tom dvojicom te je govorio da ih nikada u životu nije sreo niti čuo.

